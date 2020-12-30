Aylin Sözer'i öldüren katilin cerrahi eldiven kullandığı ve üzerinde uyuşturucu olduğu ortaya çıktı

Maltepe'de Aylin Sözer'i öldüren Kemal Delbe'nin cinayeti planladığı şüphesi oluşturan deliller ortaya çıktı. Gelen son bilgilere göre olay yerinde, üzerinde kan izi de olan yırtık ve kirli muayene eldivenleri, kullanıldığı düşünülen 'kargaburun' pense bulundu. Öte yandan Kemal Delbe'nin üzerinde uyuşturucu madde olduğu da öğrenildi.

Maltepe'de yaşadığı apartman dairesinde katledilen öğretim üyesi Dr. Aylin Sözer cinayetiyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre olay yerinde, Kemal Delbe'nin cinayeti daha önce planladığı ve hazırlık yaptığı şüphesi oluşturacak deliller elde edildi.

KAN İZİ OLAN YIRTIK CERRAHİ MASKE BULUNDU

Polisin olay yerinde bulduğu deliller arasında üzerinde kan izi de olduğu değerlendirilen kirli ve yırtık muayene eldivenleri ile 'kargaburun' adı verilen pense bulundu.

ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI

Öte yandan Delbe'ye yapılan üst aramasında da uyuşturucu madde ele geçirildi.

POLİSLERE ATEŞ PÜSKÜRTMÜŞ

Ayrıca, polis ekiplerinin olay yerine geldiğinde katilin, eve girmeye çalışan güvenlik güçleri üzerine doğalgaz borusunu söküp ateşleyerek püskürttüğü öğrenildi. Müdahale eden polis memurlarından birini de elinden bıçakla yaralayan Delbe'nin, ilk ifadesinde Aylin Sözer ile sevgili olduğunu söylediği öğrenildi.

Sözer ile aralarında önce tartışma ve boğuşma yaşandığını ileri süren saldırganın, Sözer'i bıçaklayarak öldürdüğünü söylediği de kaydedildi.

SAVCILIĞA SEVK EDİLDİ

Kemal Delbe, "Canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme", "Uyuşturucu madde bulundurmak", Görevli polis memurunu yaralamak", "Görevli memurlara mukavemet etmek" ve "Mala zarar vermek" suçlarından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı