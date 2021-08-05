Son dakika haberi | Türkiye'yi diken üstünde tutan yangında alevler termik santrali böyle sardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Türkiye'yi diken üstünde tutan yangında alevler termik santrali böyle sardı

Son dakika haberi | Türkiye'yi diken üstünde tutan yangında alevler termik santrali böyle sardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Türkiye'yi diken üstünde bırakan ve 8 gündür mücadele edilen Muğla'daki orman yangınlarında en zorlu anlardan biri Kemerköy Termik Santrali bölgesinde yaşandı.

Türkiye'yi diken üstünde bırakan ve 8 gündür mücadele edilen Muğla'daki orman yangınlarında en zorlu anlardan biri Kemerköy Termik Santrali bölgesinde yaşandı. Türkiye'yi diken üstünde tutan yangında alevler termik santrali böyle sardı.

Muğla'nın 7 ayrı ilçesinde zaman zaman 14 ayrı noktada devem eden orman yangınlarına ülkenin dört bir yanından ve çeşitli dost ülkelerden gelen ekipler müdahale etti. Yaklaşık 200 saatten bu yana alevlerle mücadelenin sürdüğü Muğla'daki en kritik noktalardan biri olan Ören Bölgesi'nde bulunan Kemerköy Termik Santrali'nde olağanüstü bir tedbir alınmasına rağmen alevle hendekleri aşıp termik santrale ulaştı. Havadan ve karadan müdahalelerin aralıksız sürdüğü yangında gerek olumsuz iklim koşulları gerekse arazi yapısı nedeniyle alevlerin termik santrale ilerleyişi drone ile saniye saniye kaydedildi.

Usta drone pilotu Batuhan Atılgan tarafından kaydedilen görüntüler, yangının vahametini ve tehlikenin nasıl önlendiğini böyle kaydetti.

(İbrahim Kılınç - Mustafa Seven/İHA)

Son dakika haberi | Türkiye'yi diken üstünde tutan yangında alevler termik santrali böyle sardı
Son dakika haberi | Türkiye'yi diken üstünde tutan yangında alevler termik santrali böyle sardı
Son dakika haberi | Türkiye'yi diken üstünde tutan yangında alevler termik santrali böyle sardı
Son dakika haberi | Türkiye'yi diken üstünde tutan yangında alevler termik santrali böyle sardı
Son dakika haberi | Türkiye'yi diken üstünde tutan yangında alevler termik santrali böyle sardı
Son dakika haberi | Türkiye'yi diken üstünde tutan yangında alevler termik santrali böyle sardı
Son dakika haberi | Türkiye'yi diken üstünde tutan yangında alevler termik santrali böyle sardı
Son dakika haberi | Türkiye'yi diken üstünde tutan yangında alevler termik santrali böyle sardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kahvehanelerde aşı tartışması
Kahvehanelerde aşı tartışması
Muğla Büyükşehir Belediyesi yangın bölgelerindeki son durumu paylaştı! Çökertme'de 15 bin hektar kül oldu
Muğla Büyükşehir Belediyesi yangın bölgelerindeki son durumu paylaştı! Çökertme'de 15 bin hektar kül oldu
Acı tablo gün ağarınca ortaya çıktı! Milas'taki termik santrali söndürmeye giden TOMA bile kül olmuş
Acı tablo gün ağarınca ortaya çıktı! Milas'taki termik santrali söndürmeye giden TOMA bile kül olmuş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Onur Akay Haluk Levent Deniz Akkaya Burcu Biricik
Spor Ali Koç Mesut Özil Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Türkiye'yi diken üstünde tutan yangında alevler termik santrali böyle sardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 17:22:13. #1.14#

title