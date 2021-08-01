Türkiye, yangınlara karşı AB'den yardım talep etti! 3 uçak yolluyorlar

Türkiye, günlerden bu yana devam eden yangınlar için Avrupa Birliği'nden destek talep etti. İspanya'nın 2, Hırvatistan'ın da 1 uçak göndereceği öğrenilirken AB'nin desteğini artırmasının beklendiği kaydedildi.