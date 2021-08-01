Türkiye, yangınlara karşı AB'den yardım talep etti! 3 uçak yolluyorlar
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Türkiye, yangınlara karşı AB'den yardım talep etti! 3 uçak yolluyorlar

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye, günlerden bu yana devam eden yangınlar için Avrupa Birliği'nden destek talep etti. İspanya'nın 2, Hırvatistan'ın da 1 uçak göndereceği öğrenilirken AB'nin desteğini artırmasının beklendiği kaydedildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin AB Sivil Koruma Mekanizmasını harekete geçirdiği, acil karşılık olarak AB Komisyonunun, Hırvatistan'dan 1 Canadair uçağının, İspanya'dan 2 Canadair uçağının gönderilmesi için harekete geçtiği belirtildi.

"TÜRK MAKAMLARIYLA TEMAS HALİNDEYİZ"

Bu yangın söndürme uçaklarının "rescEU" adlı Avrupa sivil koruma varlıkları içinde yer aldığı kaydedilen açıklamada, AB Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi'nin Türk makamlarıyla düzenli temas içinde olduğu ifade edildi.

Türkiye, yangınlara karşı AB'den yardım talep etti! 3 uçak yolluyorlar
Canadair

"DAHA FAZLA YARDIMA HAZIRIZ"

AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, AB'nin bu zor zamanlarda Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğunu belirterek, "Daha fazla yardım sağlamaya hazırız." ifadesini kullandı.

Türkiye, yangınlara karşı AB'den yardım talep etti! 3 uçak yolluyorlar

Kaynak: Anadolu Ajansı

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