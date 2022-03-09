Türkiye'ye kaçak yollarla giren 6 yabancı Denizli'de yakalandı

DENİZLİ (İHA) - Türkiye'ye kaçak yollarla giren yabancı uyruklu 6 kişi, Denizli'de zorla tutuldukları iddia edilen sanayi sitesi içerisindeki dükkanda güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sanayi sitesi içerisinde bulunan kapalı bir dükkanda zorla tutulan kişileri bulunduğu yönünde gelen ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri, harekete geçti. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, dükkan içerisinde 3'ü Afganistan, 3'ü ise Suriye uyruklu olduğu tespit edilen 6 kişiyi yakalandı. Kaçak yollarla Türkiye'ye giren yabancı uyruklu şahıslar, çalışmak için iş aradıklarını ve dükkana ise bir kişi tarafından kapatıldıklarını öne sürdü.

Yakalanan 6 yabancı uyruklu şahıs, Denizli İl Göç İdaresince yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine sevk edildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa