Türkiye'ye gelişler bu yıl arttı
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Türkiye'ye gelişler bu yıl arttı

Türkiye'ye gelişler bu yıl arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Kurban Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Kurban Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. YTB Başkanı Abdullah Eren Kurban Bayramı dolayısıyla yurt dışındaki vatandaşlarımızın, soydaş ve akraba topluluklarımızın ve uluslararası öğrencilerin bayramını kutladığı bir mesaj yayımladı.

Eren, mesajında bayramın yurt dışındaki vatandaşların ana vatan Türkiye'ye geliş süreciyle de denk düştüğünü hatırlattı. "Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan yurt dışındaki vatandaşlarımız için yaz izin dönemi bu yıl da mübarek Kurban Bayramı'na denk geliyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız bu yıl da hem memleket sevincini hem de bayram sevincini birlikte yaşayacak" diyen Abdullah Eren, Türkiye'ye bu dönemde yurt dışından gelen vatandaş sayısının da arttığına işaret etti.

Eren, "Son günlerde vatandaşlarımızın yoğun gelişleriyle beraber pandemi öncesi, 2019 yılı, verilerinin üstüne çıkılmış oldu. Türkiye'nin diaspora kurumu olan YTB de gelen vatandaşlarımıza yönelik Memleket Yolu Projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullanan Eren, Türkçe- Sırpça bilen YTB personeli ve Türk Polisi ile bu yıl da ana vatana gelen vatandaşların Sırbistan sınırlarında ve Kapıkule'de karşılandığını; tercüme ve araç onarımdan sağlık ve hukuki ihtiyaçlarına kadar kendilerine destek olunduğunu vurguladı. Abdullah Eren ayrıca YTB'nin vatandaşlara yönelik olarak hayata geçirdiği memleketyolu.ytb.gov.tr internet sitesi, WhatsApp danışma hattı (+90 530 257 25 99) ve diğer hizmetlerle vatandaşların rahat ve güvenli bir yolculuk geçirmelerinin amaçlandığını söyledi.

Türkiye'nin doğudan batıya kuzeyden güneye adına gönül coğrafyası denen çok özel bir kavram ile birçok soydaş ve akraba topluluk ile bağlarının olduğuna dikkat çeken YTB Başkanı Abdullah Eren, bu alanda da kurumun pandeminin tüm olumsuz şartlarına rağmen çalışmalarını aksatmadan sürdürdüğünü belirterek, "Kardeş coğrafyalarımıza yönelik faaliyetlerimizi de eğitim, kültür ve gençlik çalışmaları başta olmak üzere devam ettiriyor; müşterek değerlerimizi daha da pekiştiriyoruz. İnşallah bayram sonrası bu alandaki projelerimiz daha da artacak" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılımıyla YTB Türkiye Bursları ile ülkemizde yükseköğrenim gören uluslararası öğrenciler için mezuniyet töreni ve Türkiye Mezun Ödülleri Programı'nı düzenlediklerini hatırlatan Eren, pandeminin etkisini kaybetmesiyle beraber yeni eğitim döneminde uluslararası öğrencilere yönelik birçok projenin de hayata geçeceğinin bilgisini paylaştı.

Abdullah Eren son olarak, "Aziz milletimizin, yurt dışındaki varlığımızın, tüm İslam aleminin ve ülkemizde ana-babalarının bizlere en kıymetli birer emaneti olan uluslararası öğrencilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olsun" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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