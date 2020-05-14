Türkiye'ye gelen Survivor ekibinin karantina altına alındığı yer belli oldu
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Türkiye'ye gelen Survivor ekibinin karantina altına alındığı yer belli oldu

Survivor 2020 yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan yapımcı Acun Ilıcalı'nın ekibi, Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul'a geldi. Ekip, 5 otobüsle Maltepe'de bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantina altına alındı.

Türkiye'ye gelen Survivor ekibinin karantina altına alındığı yer belli oldu
14.05.2020 21:25 | Son Güncelleme: 14.05.2020 21:42

Survivor'dan elenen yarışmacılar ve ekibin bir kısmı THY'ye ait uçakla İstanbul'a geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 113 kişi havalimanından 5 otobüs ile Maltepe'de bulunan Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'na giderek karantina altına alındı.

14 GÜN SÜREYLE KARANTİNA ALTINDA TUTULACAKLAR

Dominik Cumhuriyeti'nde Survivor 2020 programının çekimleri için bulunan ve korona virüs nedeniyle orada mahsur kalan bazı ekip çalışanları ile elenen yarışmacılar Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla İstanbul'a geldi. Havalimanında 113 kişi korona virüs tedbirleri kapsamında 5 otobüsle Maltepe'de bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'na getirildi. Ekip burada 14 gün süreyle karantina altına tutulacak.

Öte yandan yarışma programının yapımcısı Acun Ilıcalı, kendisinin değil ekibin bir kısmının Türkiye'ye döneceğini açıklamıştı.

Türkiye'ye gelen Survivor ekibinin karantina altına alındığı yer belli oldu

Kaynak: İHA

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