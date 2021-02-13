Türkiye'ye bir kar uyarısı da yurt dışından: İnanılmaz soğuk ve kar yağışı geliyor

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Meteoroloji'nin kar yağışı tahmini değişti! Perşembe günü her şey normale dönecek

Hava olayları veri analisti İngiliz David Birch, Türkiye için sosyal medya hesabından yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. 'İnanılmaz soğuk ve kar Türkiye'ye doğru ilerliyor' paylaşımında bulunan Birch, Antalya civarında bile kar yağışı olabileceğini hatırlattı.

Atmosfer bilimleriyle ilgili veri analisti olan David Birch'in sosyal medya hesabından Türkiye için yaptığı soğuk hava ve kar yağışı uyarısıyla ilgili Türkiye'ye doğru gelen soğuk hava dalgasına ilişkin meteorolojik haritaları yayınladı.

Türkiye için yaptığı uyarıda, "İnanılmaz soğuk ve kar Türkiye'ye doğru ilerliyor. Türkiye'deki kış severler için hala çok soğuk görünüyor. Soğuk ve kar senin için geliyor" şeklinde paylaşımlarda bulundu. Birch, paylaşımına eklediği Türkiye haritası üzerinde kar yağacak yerleri İstanbul ve Antalya olarak işaretledi.

GÜNEY HARİÇ TÜRKİYE'NİN TAMAMINDA KAR BEKLENİYOR

Önümüzdeki hafta için tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak soğuk hava dalgası ve kar yağışının yaşanacağı bölgeleri gösteren haritalara göre, güneyde sahil kesimler hariç tüm Türkiye'de kar yağışı gözüküyor. Haritaya göre kar yağışının, Antalya'da bile sahil kesimlere çok yakın bölgelerde dahi görülmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'NİN 6 GÜNLÜK TAHMİN DEĞİŞTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, daha önceki tahminlerinde kar yağışının 6 gün süreceğini bildirmişti. Ama son gelen bilgilere göre bu tahmin değişti.

Meteoroloji tahmin haritasında da görüldüğü gibi dün yaptığı uyarılarda kar yağışının 6 gün boyunca devam edeceğini, bu gece başlayacak yağışın cuma günü İstanbul'u terk edeceğini duyurmuştu.

PERŞEMBE MARMARA'YI TERK EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son geçen bilgilere göre ise, kar yağışı tahmini değişti. Pazar, pazartesi ve salı günü yer yer yoğun kar yağışı beklenirken, çarşamba yağışlar azalıyor. Kar yağışı perşembe günü ise Marmara Bölgesi'ni terk ediyor.

KAR KALINLIĞI 30 CM'Yİ BULACAK

Öte yandan yapılan uyarıda; Marmara Bölgesi'nde akşam saatlerinde başlayacak olan yağışın pazar gece saatlerinden itibaren kuvvetli yer yer yoğun kar (kıyılarda 5 ila 15 cm, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 cm) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması belirtilmişti.