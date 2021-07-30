Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Arıcan, Hatay'da gençlerle bir araya geldi
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Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Arıcan, Hatay'da gençlerle bir araya geldi

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Arıcan, Hatay'da gençlerle bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Mustafa Özer - Haberler | Güncel

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Hatay'ın Döntyol ilçesinde gençlerle buluştu.

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Hatay'ın Döntyol ilçesinde gençlerle buluştu.

Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Arıcan, burada gençlerle bir süre sohbet etti.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Arıcan, onların sorularını yanıtladı.

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Arıcan, Hatay'da gençlerle bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Özer

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