Türkiye Varlık Fonu'nuna Berat Albayrak'ın yerine Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı. Peki Ahmet Burak Dağlıoğlu kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yatırım Ofisi Başkanlığına Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki Ahmet Burak Dağlıoğlu hayatı nedir? Kaç yaşındadır? Nerelidir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yatırım Ofisi Başkanlığına Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki Ahmet Burak Dağlıoğlu hayatı nedir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? İşte detaylar haberimizde...

BERAT ALBAYRAK'IN YERİNE AHMET BURAK DAĞLIOĞLU ATANDI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yatırım Ofisi Başkanlığına Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı atama kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Yatırım Ofisi Başkanı Salim Arda Ermut'un yerine Ahmet Burak Dağlıoğlu getirildi. Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunudur. Geçmişte Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği genel sekreterliği de yaptı.

EĞİTİMİ VE KARİYERİ

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi mezunudur. IE Business School'da Global Master in Finance ve Bahçeşehir Üniversitesi Strategic Marketing and Brand Management alanlarında çift mastırlıdır.Yatırım Ajansı'nda Newyork'ta görev yaptı.Başbakanlık'ta geçmişte Yatırım Ajansı Başkan Yardımcılığı'nda bulundu. Yine aynı kurumda Kamu-Özel Sektör İş Birliği Daire Başkanliğı görevini de ifa etti. Ardından Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ajansı Başkan Yardımcısı oldu.