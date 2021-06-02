Türkiye Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Ukrayna maçı hangi kanalda?
Norveç ve Lüksemburg, karşı karşıya geleceği Hazırlık Maçı maçı, La Rosaleda Stadyumu'da, Malaga Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Türkiye Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Ukrayna maçı hangi kanalda?
Norveç ve Lüksemburg, karşı karşıya geleceği Hazırlık Maçı maçı, La Rosaleda Stadyumu'da, Malaga Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Türkiye Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Ukrayna maçı hangi kanalda?
TÜRKİYE - UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye – Ukrayna, U21 Hazırlık Maçı maçı, 02-06-2021 Çarşamba günü, saat 20:00'da oynanacak.
TÜRKİYE - UKRAYNA MAÇI HANGİ KANALDA?
S Sport 2, D Smart 79, Kablo TV 241, Tivibu 74, Turkcell TV+ 78, Vodafone TV 12 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.