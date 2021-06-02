Türkiye Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Ukrayna maçı hangi kanalda?

Norveç ve Lüksemburg, karşı karşıya geleceği Hazırlık Maçı maçı, La Rosaleda Stadyumu'da, Malaga Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Türkiye Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Ukrayna maçı hangi kanalda?