Türkiye-Ukrayna İlişkileri Bu Çalıştayda Konuşulacak

ANKARA, Türkiye ile Ukrayna'nın stratejik yol haritasının geliştirilmesi için önemli bir çalıştaya ev sahipliği yapacak. Bölgede ve dünyada değişen siyasi ve ekonomik dengelere karşı atılacak adımların konuşulacağı 'Türkiye-Ukrayna İlişkilerinde Stratejik Yol Haritası' adlı çalıştaydan çıkan yol haritasının Türkiye'nin dış politikasına katkı sunması bekleniyor.

Dünya dengelerini de sarsan bölgedeki gerilimin azaltılması ve iki ülke ilişkilerini geliştirmek için bugün Ankara'da kritik bir çalıştay gerçekleşecek. 'Türkiye-Ukrayna İlişkilerinde Stratejik Yol Haritası' adlı çalıştayın amacı, iki ülke ilişkilerini geliştirmek ve geleceği birlikte inşa etmek. Ukrayna Ankara Büyükelçiliği, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) ve Keçiören Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen çalıştaya Türk ve Ukraynalı uzman yetkililer ve akademisyenler katılacak.

Bölge sorunlarına ilişkin çözüm önerilerinin de ele alınacağı çalıştayla ilgili konuşan EkoAvrasya Başkanı Hikmet Eren, "Bu çalıştay ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel olarak son yıllarda büyük bir ivme kazanan Türkiye-Ukrayna ilişkileri ve her iki ülke için oldukça stratejik önem arz ediyor" ifadesini kullandı. İki ülkenin tarihi, coğrafi ve kültürel yakınlıkları olduğuna işaret eden Eren şöyle devam etti:

"İki ülke arası diplomatik ilişkiler 1991 yılında Türkiye'nin, Ukrayna'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olmasıyla başlamış ve 2011 yılında ise kurulan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey (YDSK) mekanizmasıyla stratejik ortaklık düzeyine yükseltilmiştir. Çalıştayda, bu stratejik ortaklık katılımcılar tarafından etraflıca tartışılacak ve bu tartışmalar da bölge istikrarına katkı sağlayacak." - Ankara