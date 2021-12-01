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Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin'den Erciyes'e ziyaret

AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin'den Erciyes'e ziyaret

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Erciyes'i ziyaret ederek, yatırımları inceledi.

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Erciyes'i ziyaret ederek, yatırımları inceledi.

Erciyes AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Erciyes AŞ ev sahiplinde Erciyes Kayak Merkezi'ne gelen TTYD Başkanı Narin ve yönetim kurulu üyeleri, yatırımları yerinde gördü.

30 yıllık geçmişi ile 60 milyar dolarlık yatırım hacmine sahip Türk turizminin TÜSİAD'ı konumundaki TTYD heyetine Erciyes'in son 10 yılda gelmiş olduğu durum ile ilgili sunum yapan Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, turizm profesyonellerine dağdaki tesisleri gezdirerek, Erciyes'in şehir ve ülke ekonomisine oluşturduğu katkıyı anlattı.

Ziyaret sonunda açıklamada bulunan Narin, TTYD olarak Erciyes Master Plan projesini en başından beri takip ettiklerini ifade etti.

Erciyes'in Avrupa standartlarında çok değerli bir proje olduğunu bir kez daha gördüklerini vurgulayan Narin, "Erciyes Kayak Merkezi, kış turizmi açısından önemli bir destinasyon haline geldi. Özellikle Rusya, Ukrayna, Polonya ve Belarus'tan charter seferler ile birlikte dağda yeni otellerin yapılıyor olması sektöre büyük bir hareket kattı. İnşaatı tamamlanarak yeni sezonda hizmet verecek olan otellerin yanında yeni otellerin yapılacak olması bizleri ziyadesiyle memnun etti." ifadelerini kullandı.

Cıngı ise Kayseri Büyükşehir Belediyesinin, Erciyes'i dünya klasmanında kış ve kar sporları merkezi haline getirmek için şimdiye kadar 200 milyon avroluk çok büyük yatırım yaptığını anlattı.

Erciyes'e yapılan yatırımları sadece kışın değil, dört mevsim hizmete sunma hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini belirten Cıngı, şunları kaydetti:

"Şu anda dağımızda bu kış hizmete girecek yeni otellerimizin yanında yapımı süren oteller de var. Kış turizmi için Erciyes'e gelen yerli ve yabancı turistler şehirde yaklaşık 100 milyon dolar gibi bir ekonomi doğurmakta ve bu ekonomi bütün halk kitlelerine fayda olarak dönmektedir. Dağda yapılan otel ve altyapı yatırımları ve bunların bölgeye etkisi düşünüldüğünde bu rakam çok daha yukarılara çıkmaktadır. Bundan sonra Erciyes'teki konaklama ve sosyal alanlar geliştikçe özellikle kayağın kalbi olarak bilinen Avusturya, İsviçre, Almanya ve İskandinav ülkelerinden yabancı misafirler kayak için Erciyes'i tercih edeceklerdir. Bu vesileyle tüm yatırımcılarımızı Erciyes'in bir parçası olmaya davet ediyoruz."

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin'den Erciyes'e ziyaret

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin'den Erciyes'e ziyaret

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin'den Erciyes'e ziyaret

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