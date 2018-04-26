Türkiye Spor Yazarları Derneği'nden Bozbey'e Ziyaret

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Türkiye Spor Yazarları Derneği(TSYD) Bursa Şubesi yönetimini kabul etti.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi'nin yeni yönetimi Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e ziyarette bulundu. Ziyarete TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, Engin Aksöz, İhsan Altıkardeş ve organizasyon sorumlusu Kübra Gülseren katıldı. Belediye binasındaki başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Bozbey, spora destek vermeye devam ettiklerini söyledi. Gençliğin kötü alışkanlıklardan uzak durabilmesi için mutlaka spor yapması gerektiğini ifade eden Mustafa Bozbey,"Bursa sportif anlamda potansiyeli olan bir şehir. Bursaspor da önemli marka değeridir. Merhum başkan İbrahim Yazıcı'yı yaşatacak stadyumun açılışını 7 Mayıs'ta gerçekleştireceğiz. TSYD Bursa ailesinin de her zaman yanında olacağız" dedi. TSYD Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi de Nilüfer Belediyesi'nin desteğini her zaman hissettiklerini açıklarken, önümüzdeki süreçte de işbirliğinin artacağını söyledi. - BURSA