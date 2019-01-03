- Türkiye seferber olmuştu, ölümü herkesi yasa boğdu

Sivas'ta beyin ameliyatı olabilmesi için Türkiye'nin seferber olduğu minik Sudenaz Doğruyol'un vefatı herkesi yasa boğdu

SİVAS - Sivas'ta beyin ameliyatı olabilmesi için Türkiye'nin seferber olduğu minik Sudenaz Doğruyol'un vefatı herkesi yasa boğdu.

Sivas'ta beyninde tümör tespit edilen Muhsin Yazıcıoğlu İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Sudenaz Doğruyol'u tüm Türkiye yardım çığlıkları ile tanımıştı. Maddi imkansızlıklar yüzünden ameliyat olamayan Sudenaz'ın ameliyat olabilmesi için 100 bin TL'ye ihtiyaç olduğunu duyan hayır sevenler yardımda bulunmak için birbiri ile yarışırtı ilk günde ihtiyaç olan para toplanmıştı. İhtiyaç duyulan miktarın toplanması üzerine çağrıda bulunan baba Nuh Doğruyol, hayır sevenlerden artık yardımda bulunmamalarını istemişti. Minik Sudenaz, yardım paraları ile özel bir hastanede ameliyat oldu. Beynindeki tümör alındı. Ameliyat sonrası sağlıklı geçirdiği güler uzun sürmedi. Riskli geçen ameliyat sonrası beyin damarlarından birine takılan stent yeterli gelmedi ve beyninde su toplaması gerçekleşti. Durumu ağırlaşan Sudenaz, ameliyattan 10 ay sonra geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Vefat haberi herkesi yasa boğdu.

Minik kız için bugün Kümbet Kayaş camisinde Öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası Minik Sudenaz Yukkarı Tekke sıra mezarlığına defnedildi.

"Herkes hakkını helal etsin"

Cenaze namazında göz yaşlarını tutamayan Baba Nuh Doğruyol, kızının tedavisi için yardım edenlere teşekkür ederek, "Sözün bittiği yerdeyim, söyleyecek bir şey bulamıyorum. Şu bir gerçek ki Sudenaz'ın ameliyatı için tüm Türkiye seferber oldu. Maddi ve manevi olarak desteklerini hiç esirgemediler. Yapacak bir şey yok, takdir ilahi, biz emaneti teslim ettik. İnşallah yaratan öbür tarafta cennetine alır. Buradan tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum. Herkesten rabbbim razı olsun, haklarını helal etsinler. Bizim bir hakkımız yok ama bizden yana hakkımız helal olsun. İstanbul'da ameliyat olmuştu ardından burada da küçük bir operasyon geçirdi. Beyinde sıvı birikmesinden dolayı stent takmışlardı. O takılan stent yetersiz geldi. Her şey bahane takdir ilahi. Çocuğun rahatlaması için ve üzerindeki baskıyı atması için stent taktılar. Çocuk yatalak olduğu için ve hareket halinde olmadığı için mecburen o sıvıyı atamadı. Ondan dolayı da baskı gittikçe arttı sonuç takdir ilahi"dedi.

Kaynak: İHA