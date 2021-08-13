Hatay Satranç İl Birinciliği Yarışması tamamlandı

Pandemi kurallarına titizlikle riayet edilen turnuvada Hatay Büyükşehir Belediyespor'un başarılı sporcusu Melike Deniz Aslan, 8 yaş kızlar kategorisinde Hatay ikincisi oldu.

HatayBüyükşehir Belediyespor Satranç Şube Sorumlusu Mehmet Yıldız; "Kursiyerlerimizin aldığı eğitimi turnuvalara yansıtıp kazanmaları çok önemli.

Onların başarısını ve mutluluğunu görmek de bizim için çok değerli. Melike, önce kursiyerimiz sonra kulübümüzün sporcusu oldu. Katıldığı ilk turnuvadan madalya alarak evine döndü. Sporcumuzu kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler