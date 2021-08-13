Hatay Satranç İl Birinciliği Yarışması tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatay Satranç İl Birinciliği Yarışması tamamlandı

Hatay Satranç İl Birinciliği Yarışması tamamlandı
Bültenler - Haberler | Güncel

Pandemi kurallarına titizlikle riayet edilen turnuvada Hatay Büyükşehir Belediyespor'un başarılı sporcusu Melike Deniz Aslan, 8 yaş kızlar kategorisinde Hatay ikincisi oldu.

HatayBüyükşehir Belediyespor Satranç Şube Sorumlusu Mehmet Yıldız; "Kursiyerlerimizin aldığı eğitimi turnuvalara yansıtıp kazanmaları çok önemli.

Onların başarısını ve mutluluğunu görmek de bizim için çok değerli. Melike, önce kursiyerimiz sonra kulübümüzün sporcusu oldu. Katıldığı ilk turnuvadan madalya alarak evine döndü. Sporcumuzu kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Şimşek Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Berdan Mardini Süreyya Yalçın
Spor Caner Erkin Merve Çoban Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hatay Satranç İl Birinciliği Yarışması tamamlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 11:26:41. #1.16#

title