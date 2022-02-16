Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası heyetinden Şehir Hastanesi'ne ziyaret - Haberler
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Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası heyetinden Şehir Hastanesi'ne ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası heyetinden Şehir Hastanesi'ne ziyaret

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası (Sağlık-İş) Bölge ve İl Başkanı Ergün Deniz, Yakutiye İlçe Başkanı Ahmet Yavilioğlu ve hastane temsilcileri ile birlikte Şehir Hastanesi yetkililerini ziyaret etti.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası (Sağlık-İş) Bölge ve İl Başkanı Ergün Deniz, Yakutiye İlçe Başkanı Ahmet Yavilioğlu ve hastane temsilcileri ile birlikte Şehir Hastanesi yetkililerini ziyaret etti.

Hastane Başhekimi Dr. Öğretim üyesi İbrahim Hakkı Tör, Başhekim yardımcısı operatör Dr. Soner Özcan, Hastane Müdürü Fatih Turan ve müdür yardımcısı Murat Akıncı'yı ziyaret eden sendika temsilcileri, emektar işçilerin daha güvenilir, daha verimli çalışabilmeleri ve iş verimini artırmak için bilgi alış verişinde bulundular.

Misafirperverliğinden dolayı hastane yönetimine teşekkürlerini ileten heyet, hediye takdiminde bulundu. - ERZURUM

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası heyetinden Şehir Hastanesi'ne ziyaret

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası heyetinden Şehir Hastanesi'ne ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Şehir Hastanesi, Hastane, TÜRKİŞ, Yerel, Haberler

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