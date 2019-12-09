Türkiye Perakendeciler Federasyonu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı ziyaret etti

09.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:35

Organize perakendenin en büyük çatı örgütü Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), Başkan Ömer Düzgün önderliğindeki heyet ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı makamında ziyaret etti. Hayata geçirmeyi planladıkları çalışmaları aktaran TPF Heyeti, gelecek dönem hedeflerini de Bakan Pekcan ile paylaştı.

Yapılan görüşmede; yerel zincirler olarak amaçlarının tüketicilere sağladıkları değeri artırmak, sektörün önündeki sorunlara çözüm üretmek, iş olanağı yaratmak ve ülke ekonomisine daha fazla katma değer sağlamak olduğunu aktaran TPF yetkilileri; tamamı yerli sermayeli olan 4 bine yakın satış noktası, 70 bine yakın çalışanı, 2 milyon 500 bin metrekare alanı ile sektörde önemli bir gücü temsil ettiklerinin de altını çizdi.

Son 5 yıldır çift haneli büyüyen yerel zincirlerin toplam market satış payı yüzde 33,7, toplam gıdadaki satış payı yüzde 9,5, istihdam payı ise yüzde 34,8. Toplam 38 milyar TL cirosu bulunan yerel zincirlerin 2019 yılı büyüme hedefi yüzde 15. İstihdamda ise 2019'u yüzde 5 büyüyerek tamamlamayı hedefleyen TPF, 2020 yılında ise istihdamdaki büyüme hedefini ise yine yüzde 5 olarak belirledi. 2019'u 44 milyar TL ciro ile kapatmayı hedefleyen yerel zincirler, 2020 yılına da yine çift haneli büyüme hedefi ile başlayacağını açıkladı.

Bakan Pekcan ile yapılan toplantıya TPF Başkanı Ömer Düzgün ile birlikte Mustafa Şekerci, Fatih Ayhan, TPF Genel Koordinatörü Tuğba Camuzoğlu, İstanbul PERDER Başkanı Faruk Güzeldere, Ankara PERDER Başkanı Ahmet Karagöz, Soner Doruk, Yavuz Altun ve Ankara PERDER Koordinatörü Derya Yener katıldı.

Kaynak: Bültenler