Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Hızlan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Hızlan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

12.12.2020 12:37 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:57

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen fotoğrafları arasından seçilip oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyen Hızlan, "yaşam", "haber" ve "spor" kategorilerinde beğendiği fotoğraflar için oy kullandı.

"Yaşam" kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken" fotoğrafına oy veren Hızlan, "haber" kategorisinde ise Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı" fotoğrafını seçti.

Büyükelçi Hızlan, "spor" kategorisinde ise oyunu Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Hızlan AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Hızlan AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Hızlan AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Hızlan AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Stipe Majic

İlgili Haberler

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Taştan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Taştan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Besiciler, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Besiciler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ali Mahir Başarır
Magazin Hadise Demet Akalın Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Okan Buruk Burak Yılmaz Kylian Mbappe Mauricio Lemos
Tüm Haberler Kız Ateş İzmir Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Hızlan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Zagreb
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 12:57:05. #1.14#
title