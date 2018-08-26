Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç, Senatör Mccain'i İçin Taziye Mesajı Yayınladı

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, 81 yaşında hayatını kaybeden Senatör John McCain'i için taziye mesajı yayınladı.

Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Arizona Senatörü John McCain, beyin kanseri nedeniyle 81 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından McCain'in ailesine yönelik bir taziye mesajı yayınladı.

Büyükelçi Serdar Kılıç yayınladığı mesajda, "Senatör McCain, tanınmış bir Senatör, vizyon sahibi, vatansever bir arkadaştı. Ayrıca çevremizdeki gerçekler hakkındaki tartışmalarımız sırasında profesyonelliğine tanıklık ettim. Düşüncelerim ailesi ve tüm Amerikalı arkadaşlarımla birlikte" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON