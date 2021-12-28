Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotofkokteylli saldırı - Haberler
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Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotofkokteylli saldırı

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotofkokteylli saldırı
AA / Hüseyingulu Hüseyinzade - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi.

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi.

Rakowiecka Caddesi'ndeki büyükelçilik binasına, yerel saatle 14.00 sularında 34 yaşındaki Türk asıllı bir kişi tarafından 3 molotofkokteyli atıldı.

Saldırının ardından elçilik binasının bulunduğu bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Saldırgan, elçiliği koruyan güvenlik güçleri tarafından yakalanırken, olayda yaralanan olmadı.

Binadaki kamera kayıtlarını incelemeye alan Varşova Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığını duyurdu.

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AA / Hüseyingulu Hüseyinzade - Son Dakika Haberleri

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