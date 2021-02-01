Türkiye'nin teröre karşı kararlı mücadelesi sürüyor! DEAŞ'ın sözde Türkiye suikastçısı tutuklandığı anlar
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Türkiye'nin teröre karşı kararlı mücadelesi sürüyor! DEAŞ'ın sözde Türkiye suikastçısı tutuklandığı anlar

01.02.2021 12:42 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:07
Türkiye'nin teröre karşı kararlı mücadelesi sürüyor! DEAŞ'ın sözde Türkiye suikastçısı tutuklandığı anlar

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye suikastçısı Yalova'da başarılı bir operasyon ile yakalandı. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Soylu, "DEAŞ'a, Yalova'da önemli bir operasyon yapıldı. DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı, yakalandı ve tutuklandı!" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin terör örgütleri ile kararlı mücadelesi başarılı bir şekilde sürüyor. PKK'ya vurulan peş peşe dev darbelerin ardından DEAŞ'a da büyük bir darbe vuruldu. DEAŞ'ın sözde Türkiye suikastçısı Yalova'da düzenlenen başarılı bir operasyon ile yakalandı.

"DEAŞ'IN TÜRKİYE SUİKASTÇISI TUTUKLANDI"

Sosyal medya hesabından operasyonla ilgili olarak açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "DEAŞ'a, Yalova'da önemli bir operasyon yapıldı DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı, yakalandı ve tutuklandı! Operasyon sona erdi" ifadelerine yer verdi.

BAKAN SOYLU'DAN EKİPLERE TEBRİK

Açıklamalarına devam eden Soylu, "Emniyet Terör, İstihbarat birimlerimizi, Yalova Emniyet Teşkilatımızı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin teröre karşı kararlı mücadelesi sürüyor! DEAŞ'ın sözde Türkiye suikastçısı tutuklandı
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