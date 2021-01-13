"Türkiye'nin Su Sermayesi Kalmıyor Günü Kurtarmakla Olmaz"
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"Türkiye'nin Su Sermayesi Kalmıyor Günü Kurtarmakla Olmaz"

13.01.2021 10:44 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:47

TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır, VOA Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Yağışlarla soruna çözüm bulunmasını beklemek yanlış olacaktır.

TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır, VOA Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Yağışlarla soruna çözüm bulunmasını beklemek yanlış olacaktır. Bir yıl içerisinde yaşanan kuraklığa birkaç günlük iyi yağışlarla çözüm bulunmasını beklemek doğru değil" dedi

'Türkiye'nin Su Sermayesi Kalmıyor Günü Kurtarmakla Olmaz'

Kaynak: DailyMotion.com

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