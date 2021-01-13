"Türkiye'nin Su Sermayesi Kalmıyor Günü Kurtarmakla Olmaz"

TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır, VOA Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Yağışlarla soruna çözüm bulunmasını beklemek yanlış olacaktır. Bir yıl içerisinde yaşanan kuraklığa birkaç günlük iyi yağışlarla çözüm bulunmasını beklemek doğru değil" dedi

Kaynak: DailyMotion.com