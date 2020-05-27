Türkiye'nin sosyal mesafeli ilk spor turnuvası yarın başlıyor, okçular sahaya iniyor
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Türkiye'nin sosyal mesafeli ilk spor turnuvası yarın başlıyor, okçular sahaya iniyor

Türkiye'de kontrollü sosyal hayata geçişte düzenlenen ilk spor turnuvası '8. Fetih Kupası' yarın (28 Mayıs) başlıyor.

Türkiye'nin sosyal mesafeli ilk spor turnuvası yarın başlıyor, okçular sahaya iniyor
27.05.2020 09:15 | Son Güncelleme: 27.05.2020 09:15

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Okçular Vakfı tarafından İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen turnuva aynı zamanda dünyada okçuluk alanında düzenlenen ilk spor müsabakası olacak.

Aralarında Mete Gazoz, Yasemin Ecem Anagöz, Yeşim Bostan gibi milli okçuların da bulunduğu 128 en iyi sporcunun yarışacağı Fetih Kupası için yoğun tedbirler alındı. Milliler ''Uzun zamandır bu anı bekliyorduk. Tekrar sahalarda olmak çok heyecan verici. Bu sıkıntılı zamanlardan sonra Fetih Kupası bizler için çok büyük moral oldu'' mesajı verdi.

Yoğun önlemler alındı

ØSporcular alanda maskeyle yarışma sırasını bekleyecek.

ØSaha yerleşimi 1.5 metre sosyal mesafe kuralına göre düzenlendi. Sporcular atışları, bu kurala göre yapacak.

ØHedef kağıtları sahaya paketli olarak bırakılacak. Sporcular paket içerisinden kendi hedef kağıtlarını alacak. Her bir hedef ve hedef kağıdına sadece bir sporcu atış yapacak.

ØSporculara sandalyelerde kullanmaları amacıyla sandalye kılıfı verilecek.

ØYarışan sporcular ayrı kapıdan çıkacak.

ØSporcuya verilen oklar dezenfekte edilecek.

ØSahada herhangi bir katılımcıda sağlık sorunu ortaya çıkması durumuna karşı izolasyon alanı oluşturulacak.

ØÖdül takdim edecek protokolün sporcularla teması olmayacak. Protokol ödülü, sahnede bulunan masaya bırakacak ve sporcu ödülü kendisi alacak.

29 Mayıs'ta final

Okmeydanı'ndaki Okçular Vakfı Spor Kulübü tesislerinde düzenlenecek organizasyon; İstanbul'un fethinin yıl dönümü olan 29 Mayıs'taki final müsabakalarıyla sona erecek. Her yıl uluslararası düzenlenen ancak bu sene pandemi nedeniyle ulusal ölçekte gerçekleştirilecek 8. Fetih Kupası'nda sporcular; geleneksel ve modern okçuluk olmak üzere 2 dal ve 6 kategoride dereceye girmek için boy gösterecek.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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