Türkiye'nin sondaj hamlesi sonrası ABD'den küstah tahrik! Bizans bayrağını göndere çektiler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'nin sondaj hamlesi sonrası ABD'den küstah tahrik! Bizans bayrağını göndere çektiler

Türkiye'nin, Meis Adası'nda denizcilik uyarı notu olarak bilinen NAVTEX ilan etmesinin ardından ABD'den skandal bir hamle geldi. ABD'nin Dedeağaç'a askeri malzeme taşıyan kargo gemisinde Yunanistan ve Bizans bayrağının göndere çekilmesi dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye'nin sondaj hamlesi sonrası ABD'den küstah tahrik! Bizans bayrağını göndere çektiler
23.07.2020 19:56 | Son Güncelleme: 23.07.2020 20:21

Türkiye'nin, Sismik Araştırma gemisi Oruç Reis'in Meis Adası'nın güney ve doğusunda sondaj faaliyetlerini yapacağı bildirmişti. Yunanistan, Almanya, Fransa ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj hamlesi sonrası peş peşe skandal açıklamalarda bulunurken, küstah bir hamle de ABD'den geldi. ABD'den Dedeağaç'a askeri malzeme taşıyan kargo gemisinde Yunanistan ve Bizans bayrağının göndere çekildi.

ABD ASKERİ VARLIĞINI ARTIRDI

ABD Donanması, Türkiye sınırına 60 kilometre uzaklıktaki Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde askeri varlığını artırmaya devam ediyor. Türkiye, 21 Temmuz'dan itibaren Doğu Akdeniz'de yürüteceği sismik araştırma faaliyetlerine ilişkin Denizcilere Duyuru (NAVTEX) yayınladı.

BİZANS VE YUNAN BAYRAĞI ÇEKTİLER

Yunanistan, araştırmanın yapılacağı bölgenin kendi kıta sahanlığında kaldığını iddia ederken, ABD'ye ait gemide dikkat çeken bir detay yer aldı. ARC Endurance adlı askeri kargo gemisinin grandi direklerine Yunanistan ve Bizans bayrakları çekildi. Söz konusu görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

DEDEAĞAÇ'A SEVKİYAT

ABD'nin Askeri Deniz Komutanlığı'nın Twitter hesabından da gemiye ilişkin fotoğraflar paylaşıldı. Paylaşımda, "ARC Endurance, ABD Ordusu 101. Savaş Havacılık Tugayı'na teslimat için Yunanistan'ın Dedeağaç kentine geldi." denildi.

Ayrıca, ABD ve Yunan askeri müttefikleri ve liman ortakları arasında bu ölçekte bir operasyon yürütülmesi için olağanüstü iş birliğinin söz konusu olduğu ifade edildi.

Türkiye'nin sondaj hamlesi sonrası ABD'den küstah tahrik! Bizans bayrağını göndere çektiler

NAVTEX NEDİR?

NAVTEX denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

Haber Yorumları (1)
KARA: ey amerika sonun yalaşıyor
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti Magazin
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü 3. Sayfa
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı Dünya
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı Magazin
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Koronavirüs vakalarının arttığı Şanlıurfa'da ekipler denetimleri sıklaştırdı Güncel
Koronavirüs vakalarının arttığı Şanlıurfa'da ekipler denetimleri sıklaştırdı
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık 3. Sayfa
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
'Türkiye'nin yaptıkları cezasız kalmayacak' diyen Macron'a AK Parti'den sert tepki: Yanlış yerde duruyor
"Türkiye'nin yaptıkları cezasız kalmayacak" diyen Macron'a AK Parti'den sert tepki: Yanlış yerde duruyor
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
Adliyede oğluna tanıklık yapan yaşlı adam, eski gelini ve ailesi tarafından dövülerek öldürüldü
Adliyede oğluna tanıklık yapan yaşlı adam, eski gelini ve ailesi tarafından dövülerek öldürüldü
Son Dakika: Türkiye'de 23 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 913 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 913 yeni vaka tespit edildi
'Meis Adası Türkiye'ye daha yakın' diyen Yunan profesör, Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi
"Meis Adası Türkiye'ye daha yakın" diyen Yunan profesör, Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi
Cinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı, Antalya'da yakalandı
Cinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı, Antalya'da yakalandı
Maaşlarını düzenli almaya başlayan işçiler başkana pankartla teşekkür etti
Maaşlarını düzenli almaya başlayan işçiler başkana pankartla teşekkür etti
24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nin içerisinden ilk görüntüler paylaşıldı
24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nin içerisinden ilk görüntüler paylaşıldı
Tarihi güne saatler kala Erdoğan ve Bahçeli'den Ayasofya Camisi'ne sürpriz ziyaret! Tabela açılışı yapıldı
Tarihi güne saatler kala Erdoğan ve Bahçeli'den Ayasofya Camisi'ne sürpriz ziyaret! Tabela açılışı yapıldı
Yüksek Askeri Şura'da 15 Temmuz'un kilit ismi Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi
Yüksek Askeri Şura'da 15 Temmuz'un kilit ismi Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 417 lirayla rekor tazeledi
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 417 lirayla rekor tazeledi
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti
İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni açıklama: Soylu kardeşim telefonla aradı, helalleştik
Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni açıklama: Soylu kardeşim telefonla aradı, helalleştik
Karaköy açıklarında bir yolcu vapurdan denize düştü
Karaköy açıklarında bir yolcu vapurdan denize düştü
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Başakşehir'in milli futbolcusu Mehmet Topal: İspanya'ya dönmek güzel olur
Başakşehir'in milli futbolcusu Mehmet Topal: İspanya'ya dönmek güzel olur
'Yan bakma' meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada hamile kadın yaralandı
"Yan bakma" meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada hamile kadın yaralandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Engin Altay Hulusi Akar Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Tuvana Türkay Murat Dalkılıç Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Ünal Karaman Gökhan Gönül Hikmet Karaman Robert Prosinecki
Daha Fazla Muğla Bayram Fransa Antalya
Şu an buradasınız: Türkiye'nin sondaj hamlesi sonrası ABD'den küstah tahrik! Bizans bayrağını göndere çektiler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 20:21:40. #1.15#
title