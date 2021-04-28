SARAYBOSNA - Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Girgin, AA ofisini ziyaret etti
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SARAYBOSNA - Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Girgin, AA ofisini ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Nihad Ibrahimkadic - Haberler | Güncel

Türkiye'nin yeni Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Anadolu Ajansı'nın (AA) Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki ofisini ziyaret etti.

Türkiye'nin yeni Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Anadolu Ajansı'nın (AA) Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki ofisini ziyaret etti.

AA'nın Boşnakça, Hırvatça, Sırpça (BHS) Editörü Hakan Çelik'ten, kurumun Bosna Hersek ve diğer bölge ülkelerindeki çalışmaları hakkında bilgi alan Girgin, AA çalışanlarının yaptıkları işin önemine işaret ederek çalışanlara sağlık ve sıhhat diledi.

AA'nın habercilik konusunda bir dünya markası olduğunu vurgulayan Girgin, bunun gurur verici olduğunu kaydetti.

Ziyaretin sonunda Büyükelçi Girgin'e "AA 2020 Yıllığı" ve "Dakika Dakika FETÖ'nün Darbe Girişimi Kitapçığı" takdim edildi.

SARAYBOSNA - Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Girgin, AA ofisini ziyaret etti
SARAYBOSNA - Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Girgin, AA ofisini ziyaret etti
SARAYBOSNA - Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Girgin, AA ofisini ziyaret etti
SARAYBOSNA - Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Girgin, AA ofisini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihad Ibrahimkadic

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