Türkiye'nin Rıza Zarrab'la İlgili Verdiği Notaya ABD'den İlk Yorum

Dışişleri Bakanlığı, Washington Büyükelçiliği aracılığıyla ABD'ye yazılı nota verip, bu ülkede tutuklu bulunan ve 5 gündür avukatlarının da haber alamadığı Rıza Zarrab hakkında bilgi istedi.

DIŞİŞLERİ: RESMEN BİLGİ TALEP EDİLDİ

Konu hakkında açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, Rıza Zarrab hakkında basına yansıyan iddialardan sonra ABD makamlarından resmen bilgi talep edildiğini ancak henüz bir yanıt alınamadığını belirtti.

Müftüoğlu "Rıza Zarrab hakkında basına yansıyan haberler üzerine Washington Büyükelçiliğimizce ABD makamlarından resmen bilgi talep edilmiş olup henüz bir yanıt alınamamıştır. Konu takip edilmektedir" dedi.

ABD'DEN İLK YORUM: İÇERİĞİNİ AÇIKLAYAMAYIZ

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerika'nın Sesi (VOA) haber sitesinin nota hakkındaki sorusu üzerine "Diplomatik yazışmaların içeriğini açıklayamayız" cevabını verdi.

Bakanlık, herhangi bir suçlama veya devam eden soruşturmalarla ilgili her türlü sorunun ABD Adalet Bakanlığı'na iletilmesi gerektiğini belirtti.

8 KASIM'DA TAHLİYE OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

ABD'de 27 Kasım'da jürili duruşması başlayacak olan Zarrab'ın nerede olduğu konusundaki belirsizlik devam ediyor.

ABD Adalet Bakanlığı'na bağlı Federal Cezaevleri Bürosu'nun internet sitesindeki resmi kayıtlarda, '09135-104' kayıt numaralı Zarrab'ın 8 Kasım 2017 tarihinde cezaevinden tahliye edildiği bilgisi yayınlanmış, yetkililer daha sonra bunun bir yanlışlık sonucu kayıtlara girdiğini ve tahliyenin söz konusu olmadığını bildirmişti.

AVUKATI: 5 GÜNDÜR HABER ALAMIYORUZ

Zarrab'ın avukatı Şeyda Yıldırım ise müvekkili hakkında "Serbest bırakıldığı bilgisi doğru değil. Başka bir bölüme alınmış olabilir. Bize de beş gündür bilgi vermiyorlar, hiçbir haber alamıyoruz" demişti.