"Türkiye'nin Meydanları"nda koronavirüs sessizliği" havadan görüntülendi
Taksim Meydanı'ndan havadan görüntüler Eminönü Meydanı'ndan görüntüler İSTANBUL - "Türkiye'nin Meydanları"nda koronavirüs sessizliği" havadan görüntülendi.
02.04.2020 13:36 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:38
Taksim Meydanı'ndan havadan görüntüler
Eminönü Meydanı'ndan görüntüler İSTANBUL - "Türkiye'nin Meydanları"nda koronavirüs sessizliği" havadan görüntülendi.
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Kaynak: AA