Türkiye'nin kuaförleri Manisa'da buluştu - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'nin kuaförleri Manisa'da buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin
Türkiye'nin kuaförleri Manisa'da buluştu

Manisalı kuaförler, kuaför Adem Şahin tarafından organize edilen organizasyonda buluştu.

Manisalı kuaförler, kuaför Adem Şahin tarafından organize edilen organizasyonda buluştu. Türkiye'nin ünlü kuaförlerinin muhteşem bir gece yaşattığı organizasyonda sahnede yapılan saç şovları büyük alkış aldı.

Kuaför Adem Şahin tarafından organize edilen organizasyonda Türkiye'nin ünlü isimleri Manisa'daki kuaförlere muhteşem bir gece yaşattı. Türkiye'nin bir çok ilinden gelen kuaförler sahnede yaptıkları saç şovlarıyla Manisalı kuaförler tarafından büyük alkış aldı. Kuaför Adem Şahin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bir çok ilinden gelen ünlü kuaförlere ve Manisalı tüm kuaförlere ve bu organizasyona destek veren sponsorlara ve hediyeleri için teşekkür etti. Şahin, "Bu ilk organizasyonumuz ama bundan sonra daha bir çok organizasyon yapacağız. Umarım bu gece herkes mutlu ayrılmıştır. Ben bizleri kırmayıp Türkiye'nin çeşitli illerinden buraya gelen tüm onur konuklarına ve şov ekiplerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu gecede bir kusurumuz olduysa hepsinden özür dilerim." dedi.

Yaklaşık 700 kişinin katıldığı organizasyonda gece sonunda 68 kişiye çekilişle bir çok hediye verilirken, tüm katılımcılara da çeşitli hediyeler takdim edildi. - MANİSA

Türkiye'nin kuaförleri Manisa'da buluştu

Türkiye'nin kuaförleri Manisa'da buluştu

Türkiye'nin kuaförleri Manisa'da buluştu

Türkiye'nin kuaförleri Manisa'da buluştu

Türkiye'nin kuaförleri Manisa'da buluştu

Türkiye'nin kuaförleri Manisa'da buluştu

İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Göksel Bensu Soral Burak Yamantürk Kenan İmirzalıoğlu
Spor Cristiano Arda Turan Mesut Özil Alex Teixeira Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Türkiye'nin kuaförleri Manisa'da buluştu - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 12:30:43. #1.17#