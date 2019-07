Türkiye'nin konuştuğu o fotoğrafı anlattı

GİRESUN - ABD'deki İran yaptırımları davasında 32 ay hapse mahkum edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın tahliyesinin ardından Türkiye'ye dönüşte uçakta çekilen fotoğrafta Atilla'nın yanında bulunan New York Giresunlular Derneği Başkanı Savaş Şahin, o fotoğrafı İHA Muhabirine anlattı.

Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın tahliye sonrası Türkiye'ye dönüş yaptı. Türkiye dönüşü ilk olarak uçakta çekilen fotoğrafla öğrendi. O fotoğrafta bulunan ve ABD'de yaşayan New York Giresunlular Derneği Başkanı Savaş Şahin, çekilen o fotoğrafı ve sonrası yaşanan konuşmaları anlatarak, Hakan Atilla ile ABD'de yaşayan Türkler olarak gruru duyduklarını söyledi.

Atilla'nın ABD'de uçağa Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve New York Başkonsolosu Alper Aktaş'ın nezaretinde bindiğini belirten Şahin, "Kendisini uçakta gördüm ve merhabalaştık uçakta uzun bir yolculuk yaptık yolculuk boyunca da rahattı Hakan bey daha sonra uçak indiğinde konuşma fırsatımız oldu. Konuştuğumuzda kendisinin mutlu olduğunu söyledi anavatana döndüğü için ben kendisine onunla gurur duyduğumuzu çünkü Türkiye'nin arkasında dimdik durduğunu söyledim" dedi.

Hakan Atilla'nın konuşma sırasında kendisine, "Uzun bir süreden sonra vatanına kavuşan bir insan ne kadar mutluysa o kadar mutlu olduğunu" ifade ettiğin kaydeden Şahin,"Uçaktaki yolcuların çoğu bilmiyordu ama tanıyanlar ilgi gösterdiler yanında ise güvenliği sağlayanlar ile Halk Bankasında yetkili vardı" ifadelerini kullandı.

Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, ABD'deki İran yaptırımları davasında 32 ay hapse mahkum edildikten sonra cezasını tamamlayarak 19 Temmuz'da tahliye edilerek sınır dışı işlemlerinin tamamlanması için gözaltı merkezi York County Prison'a sevk edilmişti. Atilla bu sabah Türkiye'ye döndü.

Kaynak: İHA