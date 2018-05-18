Türkiye'nin Konuştuğu Mezarlıktaki Kızın Mezarının Başında Ağladığı Kadınla İlgisi Yokmuş
Çorumda mezarlığa gelip ağlayan genç kız, bulunup hastaneye yatırıldıktan sonra yeni detaylar ortaya çıktı. Genç kızın ağladığı mezarlıkla bir ilgisi olmadığı aydınlık olduğu için orada ağladığı ortaya çıktı.
Çorum halkı, Ulu Mezarlık'ta ağlayan genç kızı bulmak için günlerce mezarlıkta nöbet tuttu. Çorumluların, kızın bulunduğu yönündeki iddianın ardından mezarlığa ilgisi azaldı. Kamera yerleştirilerek takip altına alınan Fatma Çiftçi'nin mezarı, sessizliğe büründü. Mezarlıkta ağlayan genç kızla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
5 GECE ART ARDA MEZARLIĞA GELİP AĞLAMIŞTI
Çorum'da bir hafta içinde 5 gece geldiği Ulu Mezarlık'ta bir mezarın başında konuşup, ağlayan genç kız evinde bulunmuştu. İsmi açıklanmayan ve ruhsal sorunlar yaşadığı ileri sürülen kızın hastanede tedavi ettirildikten sonra yakınlarına teslim edilmişti.
MEZARI BAŞINDA AĞLADIĞI FATMA ÇİFTÇİ İLE İLGİSİ YOK
Mezarlıktaki kızın, mezarı başında ağladığı Fatma Çiftçi ile bir ilgisi olmadığı kızın, şizofren olduğu söylendi. Kızın, geçmişte zor günler geçirdiği, bu yüzden hastalandığı ve kendini toplumdan soyutladığı belirtildi. Kızın, Fatma Çiftçi'nin mezarının başında ağlama sebebi, bu mezarın yol kenarında ve aydınlık olması.
KIZ BAŞKA BİR İLDEKİ HASTANEYE YATIRILDI
Kız, bulunduktan sonra bir süre Çorum'da bir hastanede kaldı, daha sonra da başka bir ildeki ruh sağlığıyla ilgili bir hastaneye yatırıldı.
"ÇORUM'UN GİZEMLİ KIZLA ANILMASINI DOĞRU BULUYORUM"
Gizemli genç kız olayının Türkiye'nin gündemine oturduğunu belirten Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, "Bu kızın, psikolojik yönden normal olmayan bir vatandaşımız olduğunu düşündüğümü söylemiştim. Bizim mezarlıklar müdürlüğünde çalışan arkadaşlarımız, böyle bir vatandaşımızın gece mezarlıklarda gezip ağladığını söylediler. Çorum'un gizemli kızla anılmasını doğru buluyorum.
Gizemli kızın efsaneleştirilmesi açıklamalarını çok iyi bilmiyorum. Böyle bir açıklama arkadaşlarımız tarafından iyi niyetle yapılmıştır. Ancak akla önceden planlanmış da turizme katkı sağlasın anlayışına meydan vermemek için bu konuda konuşmak istemiyorum'' ifadesini kullandı.
"SİZİN YAPTIĞINIZI ÇORUMLU YAPMAZ SÖZÜNÜ AŞMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Valilik yetkilileri ise "Kızın bulunması ve onunla konuşulmasını istemiyoruz. Çocuk hakları açısından ve özel hayatın mahremiyeti açısından bundan öteye gitmemeli. İş sosyal medyaya düştüğünde kötü bir hal alabiliyor. 'Sizin yaptığınızı Çorumlu yapmaz' sözünü aşmaya çalışıyoruz. Tekrar katmerleniyor. Çorum'da, Alacahöyük, Hattuşa gibi yerler merak edilsin istiyoruz. Bu olay mezarlıktan çıkarılmalı. Kız konusunda hassas bir çalışma yürütüyoruz ve kızın bulunmasına asla izin verilmeyeceğini düşünüyoruz" dedi.
TURİZME BÜYÜK KATKISI BULUNUYOR
Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürvekili Ömer Arslan, "Bu tür efsanelerin, yaşandığı bölgede turizme büyük katkısı bulunmaktadır. İlimizin tanıtımında da bir efsane araştırırken bir anda da bu konu gelişmiştir. Sadece sosyal medyanın yazdığı hikâyelerden efsane geliştireceğiz. Çalışmayı onay için bakanlığa ileteceğiz" dedi.
(Kaynak: Habertürk)
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Hem GSS prim borcunu ödedim aylardır hemde hastaneye gitmek istiyorum giremiyorum dondurduğum pirim borcunu istiyorlar hergün ağlıyorum vimer cimere 50ye yakın yardım istek talepte bulundum evde cinnet gecirtip cevremdekilere zarar vereceğimi söyledim neler yapmadımki kendi kendimi ihbar bile ettim işlemediğim suctan suriiyelilerin bedavaya girip aylık maaş aldığı ülkede herşeyden vergi verip hic birşeyden yararlanamıyorum beddualarım sizinle olsun.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Pisikolojik sorunu olabilir bu sorunu olanlar 1-2 gun hastahanede bakim yetmez, pisikolojik sorunlar I olanlar dogru tedavi edilmezse hayat boyu sorun yasanabilir, hemen den sorun cozulmus kizi ailesine teslim etmisler, bu neyin kafasi ey yetki liler , suriyelilere baktiginiz kadar kendi halkina bakmayan bir yonetici kadrosu ve palavralari akpCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Nene hatun kimdir okuyun önünüze gelene demeyin. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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yahu bir haberdede insanlığa beş kuruşluk faydası olmayan din iman palavraları satan yobaz olmazsa dünya insanlık düzelir ahlak geri gelir mutluluk ve huzur dünyaya hakim olur.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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işte ben böyle haberler provokasyon sayesinde dinden imandan oldumCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır