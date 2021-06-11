Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nı koruma teklifine Taliban'dan ret: Afganistan'dan çekilmelisiniz
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Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nı koruma teklifine Taliban'dan ret: Afganistan'dan çekilmelisiniz

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ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Kabil Havalimanı'nı korumak için girişimde bulunan Türkiye'ye Taliban'dan veto geldi. Taliban sözcüsü Suhail Shaheen, "Türkiye 20 yıldır NATO kuvvetlerinin bir parçasıydı. Onlar da Afganistan'dan çekilmeli. Öte yandan Türkiye büyük bir İslam ülkesi. Afganistan'ın tarihi ilişkileri var. Ülkede yeni İslami hükümet kurulduğunda, Türkiye ile yakın ve iyi ilişkiler kurmayı umuyoruz" dedi.

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı almasının ardından bölgede sıcak gelişmeler yaşanıyor. ABD askerlerinin çıkmasıyla beraber nasıl bir düzen oluşacağı merakla beklenirken, Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nı korumak için devreye girmesi sonrası Taliban'dan yanıt geldi.

"TÜRKİYE BÜYÜK BİR İSLAM ÜLKESİ"

Türkiye'nin teklifini reddeden Taliban sözcüsü Suhail Shaheen, "Türkiye 20 yıldır NATO kuvvetlerinin bir parçasıydı. O nedenle ABD ile 29 Şubat 2020'de vardığımız anlaşma uyarınca onlar da Afganistan'dan çekilmeli. Öte yandan Türkiye büyük bir İslam ülkesi. Afganistan'ın tarihi ilişkileri var. Ülkede yeni İslami hükümet kurulduğunda, Türkiye ile yakın ve iyi ilişkiler kurmayı umuyoruz" dedi.

"NATO VE ABD İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

Geçtiğimiz günlerde Reuters'a açıklamalarda bulunan yetkililer, Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nın korunması için devreye girdiğini söylerken ABD'li yetkililer Ankara'nın bazı şartlar dayattığını da öne sürdü.

İsmini açıklamayan bir Türk yetkili, "ABD'li ve Türk yetkililer bu görev için olası ihtiyaçları görüşüyor. ABD'nin ayrılmasından sonra Türkiye Kabil Havalimanı'nı korumak için teklifte bulundu. Bu çerçevede NATO ve ABD ile görüşmeler devam ediyor" demişti.

11 EYLÜL'E KADAR TAMAMLANACAK

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan'da ABD'nin 1 Mayıs'tan itibaren Afganistan'dan geri çekilmeye başlayacağını ve tam çekilmenin Dünya Ticaret Merkezi, İkiz Kuleler ve Pentagon'a yönelik terör saldırılarının 20. yıl dönümü olan 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurmuştu.

Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nı koruma teklifine Taliban'dan ret: Afganistan'dan çekilmelisiniz
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