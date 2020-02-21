Türkiye'nin İyilik Mağazası Givin Şimdi Akasya'da!

21.02.2020 16:11 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:11

Her türlü ürün ve deneyimin bağış karşılığında satıldığı Givin mobil uygulaması, uygulama mağazalarından sonra fiziksel mağazalarıyla da iyi amaçlar için bağış sağlamaya tam gaz devam ediyor. Mart 2019'da Türkiye'nin ilk iyilikmağazasını Akmerkez desteğiyle hayata geçiren Givin, şimdi deAkasya Alışveriş Merkezi 1. Katta bulunan ikinci iyilikmağazasıyla Anadolu yakasındaki modern kahramanları desteğe davet ediyor.

Tülin Şahin'den Pınar Altuğ'a, Ece Vahapoğlu'ndan Kadir Doğulu'ya kadar; birçok tanınmış kişinin kişisel eşyaları, Akasya Givin mağazasında bağış karşılığında satılarak eğitime, çocuklara ve sokak hayvanlarına destek olurken markalar ise birbirinden güzel ürünleriyle seçtikleri amaç için destek olabiliyor.

Şubat ayında Akasya desteğiyle açılan ve kasasız olarak hizmet veren Givin mağazasında alışverişler, givin mobil uygulaması üzerinden kredi kartı ile yapılıyor ve alınan her şeyin tüm geliri, TEV, TOG, KAÇUV, Tohum Otizm Vakfı, TOÇEV ve HAYTAP gibi sivil toplum kuruluşlarına ve Givin sosyal girişimininsürdürülmesine destek oluyor.

Akasya alışveriş merkezi ziyaretçileri de iyi durumdaki, temiz fazla eşyalarını seçecekleri kurum için bağışa dönüşmek üzere Akasya alışveriş merkezindeki Givin mağazasına teslim edebiliyorlar.

Giyimden dekorasyona, elektronikten konser biletine kadar birçok farklı kategoriden ürün ve hizmetin bağış karşılığında alınabilmesini sağlayan Givin mobil uygulaması, bugüne kadar binlerce gencin, çocuğun ve sokak hayvanının hayatına dokunmayı başarmış.

Givin sosyal girişiminin kurucusu Başak Sucuka: "Eğitime, çocuklara destek sağlamak için yola çıktığımız, markaların ürünlerini denetirken fayda sağladıkları, kişilerin alışveriş yaparken destek olabildikleri fiziksel mağazalarımızla iyiliği büyütmeye devam etmekten çok mutluyuz. Tekrardan kullanımı da teşvik ettiğimiz ve sağladığımız alanlarımızla sürdürülebilirlik konusunda da destekçilerimizle birlikte önemli bir rol üstleniyoruz. Bu değerlere inanan herkesi de uygulamamızı indirerek aramıza katılmaya davet ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Markaların ürünlerine ve tanınmış kişilerin kişisel eşyalarına uygun bağış tutarlarına sahip olabilmek için siz de Givin mobil uygulamasını, Google Play ve App Store'dan indirebilir ve Akasya Alışveriş Merkezi'ndeki Givin mağazasını ziyaret edebilirsiniz.