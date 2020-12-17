İSLAMABAD - Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylandı
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İSLAMABAD - Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylandı

17.12.2020 15:19 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:41

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul ile büyükelçilik çalışanları, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul ile büyükelçilik çalışanları, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Oylama hakkında bilgi alarak AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerinden 3 fotoğrafı seçen Yurdakul, "yaşam" kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "İstanbul'da koronavirüs önlemleri", "spor" kategorisinde "Hamilton'un zaferi" ve "haber" kategorisinde Mahmut Geldi'nin "Polis müdahalesinde baba-oğul" fotoğrafına oy verdi.

AA muhabirine açıklama yapan Yurdakul, "Bu güzel bir gelenek oldu. Her sene ajansın birbirinden güzel fotoğrafları arasından tercihlerimizi yapıyoruz. Muhabir arkadaşlarımıza bu vesileyle 'ellerine sağlık' diliyorum. AA'nın da bu tür faaliyetlerinde ve haber hayatında başarılarının artarak sürmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Büyükelçilik Müsteşarı Esra Şen de oylamaya katıldı.

Şen, "haber" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Yunanistan'dan sığınmacılara gazlı müdahale", "spor" kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" ve "yaşam" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır köylerinde kış" fotoğrafına oy verdi.

Tüm fotoğrafların birbirinden anlamlı olması nedeniyle seçim yapmanın zorluğuna dikkati çeken Şen, şunları kaydetti:

"Siirt'te imkansızlıklar içerisinde kendi imkanlarını yaratan çocukların oluşturduğu voleybol sahasında çekilen fotoğraf, bize imkansız bir şey olmadığını gösteriyor. Diyarbakır'da kahvehanede beylerin bir araya gelip sohbet ettikleri ve onlara çay ikram edildiğini gösteren fotoğraf, toplumsal birlikteliğimizi ve onun güzelliğini anlatıyor.

Yunanistan sınırında üzerlerine ateş açılan sığınmacılardan birinin o telaş ve kargaşada köpeğini geride bırakmadığını gösteren fotoğraf da hayvanları her koşulda korumamız gerektiğine dikkat çekiyor. Bu yüzden bu fotoğrafları seçtim."

İSLAMABAD - Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylandı
İSLAMABAD - Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylandı
İSLAMABAD - Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylandı
İSLAMABAD - Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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