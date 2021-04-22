Türkiye'nin ilk online Çocuk Festivali devam ediyor! Ünlü sanatçılar, youtuberlar, espor oyuncuları ve daha fazlası!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bir ilke imza atılıyor ve Türkiye'nin ilk online çocuk festivali düzenleniyor. Çeşitli yarışmaların ve birçok sürprizin olduğu festivalde Youtuberlar, espor oyuncuları ve ünlü isimler bir araya geliyor... İşte detaylar!