Türkiye'nin ilk online Çocuk Festivali devam ediyor! Ünlü sanatçılar, youtuberlar, espor oyuncuları ve daha fazlası!
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bir ilke imza atılıyor ve Türkiye'nin ilk online çocuk festivali düzenleniyor. Çeşitli yarışmaların ve birçok sürprizin olduğu festivalde Youtuberlar, espor oyuncuları ve ünlü isimler bir araya geliyor... İşte detaylar!
Türkiye'nin önemli yumuşak şeker üreticisi Kervan Gıda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda güzel bir festivale imza attı. Türkiye'nin ilk çevrimiçi Çocuk Festivali'ni düzenleyen şirket, 21 - 22 -23 Nisan tarihleri arasında festival kapsamında minikleri, ünlü sanatçılar, konserler, youtuberlar, ünlü esporcular, belgeseller, yarışmalar ve birbirinden eğlenceli oyunlarla buluşturuyor.
Online Çocuk Festivali'nin ilk gününde büyük bir çoşkuyla açılış yapıldı. İlk gün Şahangiller YouTube kanalı, Crew Espor takımı ve ünlü gamer Eren Akın miniklerle birlikte oldu. Hemen ardından festival slime atölyesine taşındı ve Aileler Yarışıyor yarışması yapıldı. Genç sanatçı Ecrinsu Çoban'ın konseri ve söyleyişisiyle ilk gün noktalandı.
Festivalin ikinci günü (bugün), PUBG espor takımı, gamer Ecem Eplis, youtuber Taklitmen ve ünlü oyuncu Berat Efe Parlar'ı ağırlayacak. Bayram süslemesi atölyesinin gerçekleşeceği gün sanatçı Keremcem'in konseri ve söyleşisi ile tamamlanacak. Etkinliğin ikinci günü; bugün saat 15:00'dan itibaren YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
Online Çocuk Festivali'nin üçüncü ve son günü (yarın) ise 23 Nisan belgesi ile açılış yapılacak. Hemen ardından youtuber Doğa Konakoğlu ve Ekin Eylem Ulaş 23 Nisan temalı cupcake yapım atölyesinde miniklerle buluşacak. Doğukan Manço'nun Adam Olacak Çocuk yarışması ile eğlenecek minikler, sonrasında müzisyen Merih Ermakastar ile söyleyişi yapma şansını yakalayacaklar. Türkiye'nin ilk Online Çocuk Festivali'nin son günüe noktayı koyacak isim ise ünlü şarkısı Özgün olacak.
Festival hakkında daha detaylı bilgi almak için internet sitesini ziyaret edilebilirsiniz.