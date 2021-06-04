Türkiye'nin ilk muharip insansız deniz aracı ABD basınında

Amerikan savunma dergisi Defense Post, yazısında Türkiye'nin ilk muharip insansız deniz aracı olma özelliğine sahip olan ULAQ'a yer verdi.

Amerikan savunma dergisi Defense Post, yazısında Türkiye'nin ilk muharip insansız deniz aracı olma özelliğine sahip olan ULAQ'a yer verdi.

Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki atılımlarıyla uluslararası medyada yer almaya devam ediyor. Ürettiği silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile gündemden düşmeyen Türkiye, bu kez de silahlı insansız deniz aracı "ULAQ" ile adından söz ettirdi. Amerikan savunma dergisi Defense Post, Türkiye'nin ilk yerli ve milli silahlı insansız deniz aracını mercek altına aldı. "Türkiye İlk İnsansız Deniz Aracı Canlı-Ateş Denemesini Tamamladı" başlığıyla servis edilen yazıda, METEKSAN Savunma ile ARES Tersanesi iş birliğiyle yapılan deniz aracının geçtiğimiz ay Antalya açıklarındaki testlerde iki lazer güdümlü füzeyi "başarıyla ateşlediği" belirtildi.

Silahlı insansız deniz aracının 400 kilometre seyir menziline ve saatte 65 kilometre hızda seyahat edebilme özelliklerine sahip olduğu hatırlatılarak gece görüşü ve şifreli iletişim altyapısı bulunduğuna dikkat çekildi.

Teknik özelliklere yer verilen yazıda ULAQ'ın üreticilerinin "istihbarat, gözetleme, keşif, yüzey savaşı, asimetrik savaş, eskort misyonları ve stratejik altyapı koruması" gibi görevleri yerine getirebileceği ifadelerine yer verildi. Ayrıca deniz aracının 4 Cirit ve 2 L-UMTAS füze sistemlerine sahip olduğu belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı