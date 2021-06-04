Türkiye'nin ilk muharip insansız deniz aracı ABD basınında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Türkiye'nin ilk muharip insansız deniz aracı ABD basınında

Türkiye'nin ilk muharip insansız deniz aracı ABD basınında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Amerikan savunma dergisi Defense Post, yazısında Türkiye'nin ilk muharip insansız deniz aracı olma özelliğine sahip olan ULAQ'a yer verdi.

Amerikan savunma dergisi Defense Post, yazısında Türkiye'nin ilk muharip insansız deniz aracı olma özelliğine sahip olan ULAQ'a yer verdi.

Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki atılımlarıyla uluslararası medyada yer almaya devam ediyor. Ürettiği silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile gündemden düşmeyen Türkiye, bu kez de silahlı insansız deniz aracı "ULAQ" ile adından söz ettirdi. Amerikan savunma dergisi Defense Post, Türkiye'nin ilk yerli ve milli silahlı insansız deniz aracını mercek altına aldı. "Türkiye İlk İnsansız Deniz Aracı Canlı-Ateş Denemesini Tamamladı" başlığıyla servis edilen yazıda, METEKSAN Savunma ile ARES Tersanesi iş birliğiyle yapılan deniz aracının geçtiğimiz ay Antalya açıklarındaki testlerde iki lazer güdümlü füzeyi "başarıyla ateşlediği" belirtildi.

Silahlı insansız deniz aracının 400 kilometre seyir menziline ve saatte 65 kilometre hızda seyahat edebilme özelliklerine sahip olduğu hatırlatılarak gece görüşü ve şifreli iletişim altyapısı bulunduğuna dikkat çekildi.

Teknik özelliklere yer verilen yazıda ULAQ'ın üreticilerinin "istihbarat, gözetleme, keşif, yüzey savaşı, asimetrik savaş, eskort misyonları ve stratejik altyapı koruması" gibi görevleri yerine getirebileceği ifadelerine yer verildi. Ayrıca deniz aracının 4 Cirit ve 2 L-UMTAS füze sistemlerine sahip olduğu belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'FETÖ'den PKK'ya kadar Türkiye düşmanlarının kullandığı ne kadar terör örgütü varsa önce camilerimize, milletimizin dinine,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'den PKK'ya kadar Türkiye düşmanlarının kullandığı ne kadar terör örgütü varsa önce camilerimize, milletimizin dinine,...
Bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin teklif TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi (7)
Bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin teklif TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi (7)
Bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin teklif TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi (6)
Bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin teklif TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi (6)

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Murat Kurum Sedat Peker Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Ezgi Mola Oğuzhan Koç Demet Akalın Burak Özçivit
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye'nin ilk muharip insansız deniz aracı ABD basınında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 16:02:27. #1.16#

title