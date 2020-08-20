Türkiye'nin IGTV dizisi, 24 Ağustos'da izleyicisiyle buluşacak Türkiye'nin ilk Instagram IGTV dizisi "Altın Kod 5.2.0"ın Bizim Mutfak ve Kemal Kükrer sponsorluğunda 17 Ağustos Pazartesi günü Bodrum Yalıkavak Avangarde Hotel'de gala gecesi yapıldı.

Instagram'ın ilk IGTV dizisi olan "Altın Kod 5.2.0"ın Bodrum Yalıkavak Avangarde Hotel'de Ege Denizi'nin muhteşem manzarası eşliğinde ve Bizim Mutfak ile Kemal Kükrer sponsorluğunda gala gecesi yapıldı. Yapımcı Ediz Utku Can, projenin sahibi ve yönetmeni Deniz Akel, dizi oyuncularından; Emel Müftüoğlu, Fatih Ürek, Ahmet Hıdır, Kayhan Kilbaşoğlu'nun katılımı ve Pınar Altuğ ile Ebru Akel'in canlı yayın bağlantısı ile gerçekleşen gala gecesinde oyuncular ilk bölümü hep birlikte izledi. Bir ilke imza atılmasının gururu yaşandı. 24 Ağustos'da izleyicisiyle buluşacak olan dizinin muhteşem galasında yönetmen Deniz Akel yayın öncesi bir konuşma yaparak izleyicilere dizi ve çekimler hakkında bilgi verdi.

Birbirinden farklı altı ana karakterle birlikte olay örgüsünün çözülmeye çalışılacağı heyecanlı ve eğlenceli bir sosyal medya dizisi olan "Altın Kod 5.2.0"da ana karakterleri Pınar Altuğ, Ebru Akel, Emel Müftüoğlu, Fatih Ürek, Ediz Utku Can, Ahmet Hıdır, Murat Sönmez, Kayhan Kilbaşoğlu, Muzaffer Yöntem, İsrafil İnce ve Berke Üzrek canlandırıyor. Her bölümünde farklı ünlü sanatçıların misafir olarak katılacağı dizide heyecan giderek artacak.

Hayatımızın yeni normali ile birlikte yeni iş yapma modellerinin de oluşmaya başladığı bu dönemin ilklerinden olan bu projede, ilk kez oyuncular tüm çekimleri kendi telefonlarıyla gerçekleştirdi. Hatta oyunculardan Murat Sönmez çekimlerini Berlin'de yaptı. Projenin sahibi ve yönetmeni olan Deniz Akel de oyuncularını uzaktan, tamamen dijital dünyanın sağladığı imkanlarla yönetti. Sosyal mesafe ve dijitalleşmenin getirdiği "yeni normalin" ilk sosyal medya dizisinin yapımcılığını Ediz Utkucan – Key Production, senaryosunu ise Ortak Fikir Sanat üstleniyor.

Kaynak: Bültenler