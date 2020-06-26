Türkiye'nin gündemine oturan Ecrin bebek davasında üvey baba, babaanne ve 2 kişiye tutuklama Türkiye'nin gündemine oturan Ecrin bebek davasında üvey baba, babaanne ve 2 kişiye tutuklama Samsun'da 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren ve ardından mahkemeye çıkarılan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Türkiye'nin gündemine oturan Ecrin bebek davasında üvey baba, babaanne ve 2 kişiye tutuklama SAMSUN - Samsun'da 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren ve ardından mahkemeye çıkarılan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Üvey baba D.K. ve üvey babaanne H.K. tutuklananlar arasında yer aldı. Üvey babaanne H.K. 'ihmali davranışla kasten adam öldürme' suçundan, H.S. ve M.Y. fuhşa 'teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçundan tutuklandı. Üvey baba D.K. ise aynı suçtan serbest bırakılırken 'fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçundan tutuklandı. Üvey amca Ö.K. ve H.Ö. ise savcıya verdikleri ifade sonrası serbest kaldı. (ÜK-SLH-NT-Y) Kaynak: İHA