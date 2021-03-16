Türkiye'nin gözü bu aşıda! Kayseri'de 189 gönüllüye yapılan koronavirüs aşısında hiçbir yan etki görülmedi
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Türkiye'nin gözü bu aşıda! Kayseri'de 189 gönüllüye yapılan koronavirüs aşısında hiçbir yan etki görülmedi

16.03.2021 13:12 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:28

Türkiye'de insan deneyleri başlayan koronavirüse karşı etkili ilk aşı Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin geliştirdiği Kovid-19 aşısı olmuştu. Faz-2 çalışmaları kapsamında gönüllülere ikinci doz uygulamasının devam ettiği Kayseri'de şu ana kadar 189 kişiye aşı yapıldı. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Şu ana kadar hiçbir yan etki görülmemesi bizi çok sevindirdi. Nisan ayının sonuna doğru Faz-2 aşılaması biter diye ümit ediyorum" dedi.

ERÜ bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce koronavirüse karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından desteklenen Kovid-19 yerli aşısının Faz-1 çalışması 44 gönüllü üzerinde yapıldı.

Türkiye'nin gözü bu aşıda! Kayseri'de insan deneyleri başlayan aşının Faz-2 çalışmaları Nisan ayında bitecek

İKİNCİ DOZ UYGULAMA 10 MART'TA BAŞLADI

İnaktif aşının Faz-2 çalışmaları ise 10 Şubat'ta başladı. Faz-2'nin 12 Mart'ta tamamlanan ilk doz uygulaması 250 gönüllüye yapıldı. Faz-2 kapsamında ikinci doz uygulama ise 10 Mart'ta başladı. İkinci doz aşı uygulaması devam ediyor. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi. Faz-2 çalışmasının nisan ayı ortasında tamamlanmasının beklendiği bildirildi.

"ŞU ANA KADAR HİÇBİR YAN ETKİ GÖRÜLMEDİ"

Türkiye'de insan deneylerine ilk geçilen koronavirüs aşısının geliştirildiği Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Faz-2 çalışmaları kapsamında şu ana kadar 189 gönüllünün aşılamasının tamamlandığını söylemiş ve "Şu ana kadar hiçbir yan etki görülmemesi bizi çok sevindirdi. Nisan ayının sonuna doğru Faz-2 aşılaması biter diye ümit ediyorum" demişti.

Türkiye'nin gözü bu aşıda! Kayseri'de insan deneyleri başlayan aşının Faz-2 çalışmaları Nisan ayında bitecek

FAZ-2 KAPSAMINDA AŞININ İLK DOZU 189 KİŞİYE UYGULANDI

ERÜ bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından koronavirüse karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenen Kovid-19 yerli aşısının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapıldı ve 14 Aralık itibarıyla tamamlandı. İnaktif aşının Faz-2 çalışmaları ise Şubat ayında başladı. Faz 2 kapsamında aşının ilk dozu bugüne kadar 189 kişiye uygulandı. Aşının Faz-2 ikinci doz aşılamaları ise, 10 Mart itibarıyla başladı.

Türkiye'nin gözü bu aşıda! Kayseri'de 189 gönüllüye yapılan koronavirüs aşısında hiçbir yan etki görülmedi
Haber Yorumları (2)
X: 189 KİŞİDE HİÇBİR YAN ETKİ YOK. . . . SÜPER BİR ÖRNEKLEM. . . 25 DENEKTE KULLANILABİLİRDİ. . . GAYET GÜZEL BİR SONUÇ. . . ÇALIŞMALARINIZDA BAŞARILAR DİLERİM. . .
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ABECE: HEP YAN ETKİYE VURGU YAPIYORSUNUZ DA HEDEF SAPTIRIYORSUNUZ. DİĞER BİR SORU DA ŞU COVİDE FAYDASI GÖRÜLDÜ MÜ?
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