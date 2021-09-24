Sokak hayvanlarının klinik ihtiyaçlarına yönelik sosyal sorumluluk projesi için düzenlenen " Türkiye'nin Evcil Hayvan ve Yaşam Festivali" başladı.

Bebek Parkı'nda gerçekleşen festivalde, uzman eğitmenler, veterinerler ve konuklarla söyleşiler gerçekleştiriliyor.

Eğlenceli ve ödüllü yarışmaların, şovların, müzik ve eğlencenin olduğu festivalde, çocuklara hayvan sevgisi ve bilincini aşılamak için kulübe boyama, atölye ve müzik çalışmaları yer alıyor.

Birçok sanatçının sahne aldığı festivalin girişi ücretsiz olurken festival geliriyle sokak hayvanlarının klinik ihtiyaçları için bağış yapılacak.

Festival, 26 Eylül'de sona erecek.