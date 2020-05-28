Türkiye'nin en uzun plajlarından olan Samandağ'da turizm hazırlıkları sürüyor Türkiye'nin en uzun plajlarından olan Samandağ'da turizm hazırlıkları sürüyor Samandağ'da turizm sektöründe korona sonrası sezon hazırlıkları hız kazandı Türkiye'nin en uzun sahilinin bulunduğu Hatay'ın Samandağ ilçesinde turizmciler sezona hazırlanıyor.

Türkiye'nin en uzun plajlarından olan Samandağ'da turizm hazırlıkları sürüyor

Samandağ'da turizm sektöründe korona sonrası sezon hazırlıkları hız kazandı

HATAY - Türkiye'nin en uzun sahilinin bulunduğu Hatay'ın Samandağ ilçesinde turizmciler sezona hazırlanıyor.

Samandağ ilçesinde 14 kilometreyle Türkiye'nin en uzun sahillerinden biri olan Çevlik'te turizm sektöründe çalışmalar hız kazandı. Sahillerde tüm hazırlıklar gece gündüz demeden devam ediyor.

Oteller ve diğer işletmeler hazırlıklarının yüzde 70'ini tamamlandı. Yerli turisttin gelmesi için sahil ve yol çalışmaları hazırlıkları da büyük ölçüde tamamlandı. Otellerde ise hummalı çalışma devam ediyor.

Çevlik Limanında mavi tur işletmeciliği yapan Kerem Dobriç, korona virüs dolaysıyla çalışmalara geç başladıklarını belirterek, "İki teknemiz var şuanda ahşap teknemizin tadilatını yapmaya başladık. Genelde ahşap gemiyle tura çıkıyoruz. Diğer büyük teknemiz de tura hazır. Güzel bir sezon bekliyoruz" dedi.

İşletme sahibi Yusuf Parlak ise, "Yaz sezonu açılmak üzere bu sene Çevlik'te çok güzel olacak. 3 aylık korona virüs salgınıyla nedeniyle mağdur olmuştuk. İnşallah atlatacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA