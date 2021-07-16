Türkiye'nin en küçük kurbanlığı Sultangazi'de
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Türkiye'nin en küçük kurbanlığı Sultangazi'de

Türkiye'nin en küçük kurbanlığı Sultangazi'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultangazi'de kurulan kurban çadırındaki 'Müdür' isimli pazarın en küçük kurbanlığı görenleri şaşkın çeviriyor.

Sultangazi'de kurulan kurban çadırındaki 'Müdür' isimli pazarın en küçük kurbanlığı görenleri şaşkın çeviriyor. 85 santimetre boyu 130 kilosuyla dikkat çeken 'Müdür' isimli kurbanlığın hayvan sahibi İsmail Tunç, dünyanın en küçük 2. kurbanlığı olduğunu söyledi.

Sultangazi Belediyesi tarafından kurulan kurban çadırında birbirinden farklı kurbanlıklar bayrama sayılı günler kala alıcısını bekliyor. İsmail Tunç'un hayvan çadırında bulunan 85 santimetre boyunda 130 kilo olan 'Müdür' isimli kurbanlık pazarın en dikkat çeken hayvanı oldu. Tunç, görenleri şaşkına çeviren 'Müdür' isimli kurbanlığın dünyada en küçük ikinci kurbanlık olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin en küçüğü, dünyanın ikinci küçüğü"

Müdür isimli kurbanlığın sahibi İsmail Tunç, "Kastamonu Pınarbaşı ilçesinden geliyoruz Sultangazi'ye kurban satışı yapmaya geldik ve Türkiye'nin en küçüğü, dünyanın ise 2. en küçük kurbanlığını getirdik. Şu anda Guinness Rekorlar Kitabına giren en küçük hayvan 81 santimetre, biz 4 santimetre ile kaybettik. Arkadaşımız Müdür ise 85 cm boyunda ve 130 kilo ağırlığında, yarışmak için getirdik. İnşallah birinci olacağız, hediyemizi alıp geri döneceğiz" dedi.

Yaklaşık 1 yıldır Müdür'e çobanlık yapan Umutcan Tunç ise, "Babam besi için kurbanlık hayvan toplarken Müdür'ü gördüm ve baba bunu bana alır mısın? dedim ve beni kırmayıp aldı. Küçük olduğu için herkesin ilgisini çekiyor taliplisi ise çok" diye konuştu. - İSTANBUL

Türkiye'nin en küçük kurbanlığı Sultangazi'de
Türkiye'nin en küçük kurbanlığı Sultangazi'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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