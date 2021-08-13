Türkiye'nin en kısa boylu kadını, köyüne yol istedi
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Türkiye'nin en kısa boylu kadını, köyüne yol istedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Dünyanın en kısa boylu kadını olarak Guinness rekorlar kitabına giren ancak 2010 yılında bu unvanını kaptıran, şu anda da Türkiye'nin en kısa boylu kadını olan 32 yaşındaki Elif Kocaman, yaşadığı Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Koçlu köyünde yürüyemediği için köyünün yolunun yapılmasını istedi.

Yaşadığı bir tür kemik hastalığından dolayı 1 yaşından sonra boyu hiç uzamayan 72,6 santim uzunluğundaki Elif Kocaman, 2010 yılında dünyanın en kısa boylu kadını unvanı ile Guinness rekorlar kitabına girdi.

Bu rekoru 1 yıl elinde tutan Elif Kocaman, 2011 yılında 69 santimlik ABD'li üniversite öğrencisi Bridgette Jordan'a bu rekoru kaptırdı. Şu anda da hala Türkiye'nin en kısa boylu kadını olma özelliğini taşıyan Elif Kocaman, yaz aylarında yaşadığı yer olan Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Koçlu köyündeki yolun yapılmasını istedi.

Türkiye'nin en kısa boylu kadını, köyüne yol istedi

"YOLDA YÜRÜYEMİYORUM"

Yolda yürüyemediğini belirten Elif Kocaman, "Köyümün yolları bozuk, bu yolda yürüyemiyorum, özellikle şu yokuşu çıkamıyorum. Köyümün bu yolunun yapılmasını istiyorum" dedi.

Türkiye'nin en kısa boylu kadını, köyüne yol istedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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