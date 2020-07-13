Türkiye'nin En Büyük Sanayi Kuruluşu Belli Oldu İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) geçtiğimiz saatlerde açıkladığı verilere göre Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu belli oldu.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) geçtiğimiz saatlerde açıkladığı verilere göre Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu belli oldu. Geçtiğimiz yılki listeye göre farklı markaların yükselişte olduğu görülüyorken Türkiye'nin en büyük sanayi kurulu TÜPRAŞ olurken, listede 500 şirkete yer verildi.

87.9 milyar TL'lik üretimden satışları ile yine TÜPRAŞ Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu olmayı başarırken hemen arkasında ise 37 milyar 71 milyon lira ile Ford Otomotiv yer aldı. 2020 Türkiye sanayi kuruluşları arasında Toyota ise 25 milyar 851 milyon lirayla üçüncü oldu.

İSO 500'e bu yıl ilk kez dahil olan Star Rafineri ise 20 milyar 830 milyon lira ile geçtiğimiz yıl TOFAŞ'ın yer aldığı beşinciliğe yerleşti.

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu açıklandı

İSO 500 listesini açıklayan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan konuya ilişkin şunları aktardı:

"Orta-yüksek ve yüksek teknolojinin katma değerdeki payı ilk kez yüzde 30,4'e çıktı. Bunun savunma ve havacılık sanayi sektörlerinden kaynaklandığı düşünülüyor. Bununla birlikte araştırma gösterdi ki sanayici borçla yaşamak zorunda. Bu borcu çevirebilmek adına düşük faizlere ihtiyaç duyuyor"

İSO 500'ün ihracat miktarı ise yüzde 2,4 artışla 73,5 milyar dolar oldu. İSO 500'ün Türkiye sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 42'ye tırmanırken ayrıca sanayi kuruluşları üretimden satışlarını yüzde 16,4 oranında artırarak 1 trilyon liranın üzerine çıkardı.

Kaynak: Tamindir