Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinde Dünya Kahvaltı Günü etkinliği düzenlendi
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Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinde Dünya Kahvaltı Günü etkinliği düzenlendi

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinde Dünya Kahvaltı Günü etkinliği düzenlendi
Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinde düzenlenen Dünya Kahvaltı Günü etkinliğinde Türk kahvaltısının lezzetleri tanıtıldı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinde düzenlenen Dünya Kahvaltı Günü etkinliğinde Türk kahvaltısının lezzetleri tanıtıldı.

Etkinliğe Cezayir, Somali, Sudan, Filistin, Suriye, Kuveyt, Tunus, Fas ve Eritre'nin Doha büyükelçileri ile üst düzey davetliler katıldı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk kahvaltısının, herkesin damak zevkine uygun farklı lezzetler barındırdığı için dünyaca ünlü olduğunu belirtti.

Dünya Kahvaltı Günü'nde Türk kahvaltısını tanıtmak için bu etkinliği düzenlediklerine işaret eden Göksu, Türk kahvaltısının Doha'daki meslektaşlarının beğenisini kazandığını dile getirdi.

Göksu ayrıca Katarlılar ve ülkede ikamet eden yabancıların Katar'daki Türk restoranlarına rağbet gösterdiğini söyledi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinde Dünya Kahvaltı Günü etkinliği düzenlendi
Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinde Dünya Kahvaltı Günü etkinliği düzenlendi
Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinde Dünya Kahvaltı Günü etkinliği düzenlendi
Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinde Dünya Kahvaltı Günü etkinliği düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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