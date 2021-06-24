Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan Kültür Bakanı Dudi ile görüştü
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Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan Kültür Bakanı Dudi ile görüştü

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan Kültür Bakanı Dudi ile görüştü
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Kültür, Müzeler ve Ulusal Miras Bakanı Nadia Arop Dudi ile bir araya geldi.

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Kültür, Müzeler ve Ulusal Miras Bakanı Nadia Arop Dudi ile bir araya geldi.

Kültür Bakanlığında yapılan görüşmede, kültür alanındaki ikili ilişkiler değerlendirildi.

Bakan Dudi ile Büyükelçi Mutaf, ikili kültür iş birliği çerçeve anlaşmasının bir an önce imzaya hazır hale getirilmesi hususunda mutabık kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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