Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan Kültür Bakanı Dudi ile görüştü

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Kültür, Müzeler ve Ulusal Miras Bakanı Nadia Arop Dudi ile bir araya geldi.