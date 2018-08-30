Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız, Allavi'yi Ziyaret Etti

Irak eski başbakanlarından ve el-Vataniye Listesi Başkanı İyad Allavi, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı makamında kabul etti.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak eski başbakanlarından ve el-Vataniye Listesi Başkanı İyad Allavi'yi ziyaret etti. Allavi'nin Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Allavi'nin, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçi Fatih Yıldız ile Irak ve bölgedeki siyasi gelişmeleri görüştüğü aktarıldı. İstikrarlı, bütün ve milli karara sahip bir Irak'ın dünyanın yararına olacağını kaydeden Allavi, geçen yıllarda bölgesel ülkelerin içişlerine müdahalelerin ülkeyi olumsuz şekilde etkilediğini belirterek, Iraklılara ait saf bir kararın üretilmesi önümüzdeki aşamayı bölgesel ve ulusal açıdan olumlu bir şekilde etkileyeceğini söylediği bildirildi. - ERBİL