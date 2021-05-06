Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney: "Irak'ı bütün olarak görüyoruz" (2)

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, "Irak merkezi yönetim ile IKBY arasındaki dengenin nasıl gözetleneceği konusuna da değinerek, "Irak'ı bütün olarak görüyoruz.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, "Irak merkezi yönetim ile IKBY arasındaki dengenin nasıl gözetleneceği konusuna da değinerek, "Irak'ı bütün olarak görüyoruz." dedi.

Bağdat'ta görevine yeni başlayan Büyükelçi Güney, Irak ve Türkiye arasındaki tüm alanlarda geliştirilecek olan ilişkiler, terör örgütü PKK'ya ve buradaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) okullarına karşı mücadele, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile ilişkiler ve iki ülkeyi ilgilendiren diğer konularda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Wisam Zeyad Mohammed