Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney: "Irak'ı bütün olarak görüyoruz" (2)
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Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney: "Irak'ı bütün olarak görüyoruz" (2)

Anadolu Ajansı / Wisam Zeyad Mohammed - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, "Irak merkezi yönetim ile IKBY arasındaki dengenin nasıl gözetleneceği konusuna da değinerek, "Irak'ı bütün olarak görüyoruz.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, "Irak merkezi yönetim ile IKBY arasındaki dengenin nasıl gözetleneceği konusuna da değinerek, "Irak'ı bütün olarak görüyoruz." dedi.

Bağdat'ta görevine yeni başlayan Büyükelçi Güney, Irak ve Türkiye arasındaki tüm alanlarda geliştirilecek olan ilişkiler, terör örgütü PKK'ya ve buradaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) okullarına karşı mücadele, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile ilişkiler ve iki ülkeyi ilgilendiren diğer konularda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney: 'Irak'ı bütün olarak görüyoruz' (2)
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney: 'Irak'ı bütün olarak görüyoruz' (2)
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney: 'Irak'ı bütün olarak görüyoruz' (2)
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney: 'Irak'ı bütün olarak görüyoruz' (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Wisam Zeyad Mohammed

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