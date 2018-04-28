Çocuğunu da Alarak Eşinin Ablasıyla Kaçan Nafiz Gürle'yi Esra Erol Buldu

Eşinin 6 yaşındaki oğlunu alıp öz ablasıyla kaçtığını iddia eden Sinem Gürle, 2,5 yıldır eşi Nafiz Gürle'ye ulaşmaya çalışıyordu. Bir televizyon kanalında yayınlanan "Esra Erol'da" programına bağlanan ve 2,5 yıl sonra ortaya çıkan Nafiz Gürle, iddiaları reddetti.

HERKES AKIBETLERİNİ MERAK EDİYORDU

Bir televizyon kanalında yayınlanan "Esra Erol'da" programına katılan Sinem Gürle, eşi Nafiz Gürle'nin 6 yaşındaki oğlunu da alarak, ablası Aslıhan Zengin'le beraber kaçtığını iddia etmişti. Ankara'da ikamet ettiği düşünülen Nafiz Gürle'ye Esra Erol'un ekibi ulaştı.

"ZOR ZAMANLAR GEÇİRİYORUM"

Nafiz Gürle 2,5 yıl sonra ortaya çıktı ve canlı yayına bağlandı. Canlı yayına telefonla bağlanan Nafiz Gürle, Esra Erol'un sorduğu "2.5 yıldır neredesiniz?" sorusuna cevap vererek sözlerine başladı. Nafiz Gürle, "Ben çocuğumu kaçırmadım. Aslıhan Zengin'in nerede olduğunu bilmiyorum. Yanlış ifadelerle beni suçladılar. Zor zamanlar geçiriyorum. Mağdur olan benim, Sinem değil" dedi.

"SİNEM BENİ ALDATTI, MAHKEME KAYITLARINDA VAR"

Esra Erol'un "Sizin çocuğunuzla ortadan kaybolduğunuz tarihle Aslıhan Zengin'in ortadan kaybolması nasıl bir tesadüf" sorusuna ise, "Onu ben bilmiyorum, belki annesi biliyor. Belki beni suçluyorlar. Aslıhan benimle beraber değil. Sinem beni aldattı, mahkeme kayıtlarında hepsi var. Boşanmak istedim ama benden boşanmıyor. Mustafa'yı getireceğim. Oğlumu psikolog eşliğinde annesine göstereceğim" diye yanıt verdi.