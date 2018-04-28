Çocuğunu da Alarak Eşinin Ablasıyla Kaçan Nafiz Gürle'yi Esra Erol Buldu
Oğlunu da alarak eşinin ablasıyla kaçan Nafiz Gürle'ye Esra Erol'un ekibi ulaştı. Canlı yayına bağlanan Gürle, "Ablası benimle beraber değil. Eşim beni aldattı. Asıl mağdur olan benim" dedi.
Eşinin 6 yaşındaki oğlunu alıp öz ablasıyla kaçtığını iddia eden Sinem Gürle, 2,5 yıldır eşi Nafiz Gürle'ye ulaşmaya çalışıyordu. Bir televizyon kanalında yayınlanan "Esra Erol'da" programına bağlanan ve 2,5 yıl sonra ortaya çıkan Nafiz Gürle, iddiaları reddetti.
HERKES AKIBETLERİNİ MERAK EDİYORDU
Bir televizyon kanalında yayınlanan "Esra Erol'da" programına katılan Sinem Gürle, eşi Nafiz Gürle'nin 6 yaşındaki oğlunu da alarak, ablası Aslıhan Zengin'le beraber kaçtığını iddia etmişti. Ankara'da ikamet ettiği düşünülen Nafiz Gürle'ye Esra Erol'un ekibi ulaştı.
"ZOR ZAMANLAR GEÇİRİYORUM"
Nafiz Gürle 2,5 yıl sonra ortaya çıktı ve canlı yayına bağlandı. Canlı yayına telefonla bağlanan Nafiz Gürle, Esra Erol'un sorduğu "2.5 yıldır neredesiniz?" sorusuna cevap vererek sözlerine başladı. Nafiz Gürle, "Ben çocuğumu kaçırmadım. Aslıhan Zengin'in nerede olduğunu bilmiyorum. Yanlış ifadelerle beni suçladılar. Zor zamanlar geçiriyorum. Mağdur olan benim, Sinem değil" dedi.
"SİNEM BENİ ALDATTI, MAHKEME KAYITLARINDA VAR"
Esra Erol'un "Sizin çocuğunuzla ortadan kaybolduğunuz tarihle Aslıhan Zengin'in ortadan kaybolması nasıl bir tesadüf" sorusuna ise, "Onu ben bilmiyorum, belki annesi biliyor. Belki beni suçluyorlar. Aslıhan benimle beraber değil. Sinem beni aldattı, mahkeme kayıtlarında hepsi var. Boşanmak istedim ama benden boşanmıyor. Mustafa'yı getireceğim. Oğlumu psikolog eşliğinde annesine göstereceğim" diye yanıt verdi.
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Bu Esra Erol gine tv ekranlarında mı bu kadını. Kim çittiye alıp izliyor kadınların arı namusu bunlaSeda yanı kaldı günlerce Hanife’yi tv ekranlarında yüzlerce erkekle beraber gündeme getirdi esrar eriyin satıcılarını damat adayı diye birde uygunzuz resimle çıkartı elin o larını kadın diye gündem yaptı bu millet akıllanmazCevap Yaz 18 1 Yayından Kaldır
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Asil mesele tv kanallarunda namuslumu namussuzu tartişilmasi bence kadin suclu esra hanim varmisin dene destine yok dedi yani 8hanedi kabul edi yazikCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Acun Ilıcalı sen hiç bişey yapamazsın, göstermelik 5 maç futbol turnuvası mı bu , Turabi den şahıs senin cesaret in varsa onu oyundan atarsın, kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur ama senin orada ,sen değil Turabi ne isterse o olurCevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
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Gidip bir yetime yardım ettıgının resmini koysa bu seferde görgüsüz dersınız sizde adam olunda hayvan bile olsa bakın besleyın.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Mahkeme kayıtlarında aldattığına dair belgeleri ve kayıtları varmış. . . Aldatmaya ceza gelmeli, ahlak ve haysiyet sahibi olmayan insanlar aldatmaktan korkmuyor çekinmiyor. . . Bir caydırıcılığı olmalı. . .Cevap Yaz 19 4 Yayından Kaldır