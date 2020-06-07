Türkiye'nin antik kentleri ziyaretçilerini bekliyor Priene Antik Kenti'nin havadan görüntüleri Afrodisyas Antik Kenti'nin havadan görüntüleri - Afrodisyas Antik KentiAntik çağda "aşkın ve güzelliğin tanrıçası" olarak bilinen Afrodit'e adanmış kentler arasında en bilineni olan UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Aydın'ın...

Priene Antik Kenti'nin havadan görüntüleri Afrodisyas Antik Kenti'nin havadan görüntüleri - Afrodisyas Antik Kenti Antik çağda "aşkın ve güzelliğin tanrıçası" olarak bilinen Afrodit'e adanmış kentler arasında en bilineni olan UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Aydın'ın Karacasu ilçesindeki Afrodisyas Antik Kenti, iyi korunmuş yapılarıyla dikkati çekiyor. "Anadolu'nun Pompeisi" Priene Antik Kenti Aydın'ın Söke ilçesinde, iyi korunmuş yapısı ve özgün şehir planı dolayısıyla arkeoloji dünyasında "Anadolu'nun Pompeisi" olarak adlandırılan UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Priene Antik Kenti, Athena Tapınağı, tiyatro, Demeter Tapınağı, agora, Zeus Tapınağı, bouleuterion, Yukarı Gymnasion, Aşağı Gymnasion, Mısır tapınağı, Bizans kilisesi ve konut alanlarıyla dikkati çekiyor. Kaynak: AA