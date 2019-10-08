Türkiye'nin Amman Büyükelçisi'nden İrbid ziyareti

08.10.2019 12:50

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, beraberindeki heyetle birlikte Ürdün'ün kuzeyindeki İrbid kentine ziyarette bulundu.

Karagöz İrbid ziyareti kapsamında ayrıca, bir ticaret merkezine ziyarette bulunarak burada İrbidlilerle Türk malı ürünlerin kalitesiyle ilgili bilgi aldı.

İrbid Belediye Başkanı Hüseyin Beni Hani ile de bir araya gelen Karagöz, Suriye krizi ve artan mülteci sayısı nedeniyle kentte yaşanan sıkıntıları ve kent projelerini görüştü.

Kaynak: AA